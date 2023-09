Chrissy Teigen i John Legend uczcili swoją miłość. Co za wzruszający moment

W miniony weekend Chrissy Teigen i John Legend świętowali 10. rocznicę ślubu. Uczcili swoje 10 lat miłości romantycznym odnowieniem przysięgi małżeńskiej nad jeziorem Como we Włoszech.

Para wybrała się na sobotni brunch w Villa Pizzo, czyli do miejsca pierwszego ślubu, po którym nastąpiła ceremonia i kameralne przyjęcie.

Świętując w tak uroczysty sposób okrągłą rocznicę, Chrissy Teigen wyglądała przepięknie w fantazyjnej jasnoniebieskiej minisukience pokrytej srebrnymi haftami i szwami. Model o strukturalnym charakterze miał głęboki dekolt z cienkimi ramiączkami, wciętą talię i obszerny, rozkloszowany dół. Do sukienki żona gwiazdora dobrała dopasowane niebieskie sandałki na obcasie.

Chrissy ułożyła włosy w lekkie fale, a na twarzy celebrytki pojawił się rozświetlający makijaż. Chrissy Tegien podzieliła się zdjęciami swojej stylizacji na tę wyjątkową okazję i zachwyciła nimi fanów w swoich mediach społecznościowych.

W komentarzach nie brakowało zarówno komplementów i życzeń dla niej i dla jej męża.

Para jak z bajki. W ich życiu jednak nie brakowało trudnych chwil

Chrissy Teigen i John Legend doczekali się czwórki dzieci: Luny Simone, która ma 7 lat, 5-letniego Milesa Teodor, Esti Maxine, która przyszła na świat 9 miesięcy temu, a 19 czerwca 2023 roku powitali na świecie syna Wrena Alexandra.

Chrissy i John poznali się w 2006 roku na planie teledysku piosenkarza do utworu "Stereo". Oficjalnie jako para zadebiutowali na czerwonym dywanie podczas rozdania nagród Grammy w 2008 roku, a trzy lata później ogłosili zaręczyny.

W 2013 roku pobrali się podczas ceremonii w sądzie w Nowym Jorku, kilka dni przed ślubem nad jeziorem Como, podczas którego Teigen miała na sobie suknię Very Wang. To także wtedy John Legend zaśpiewał jej serenadę "All of Me", którą napisał na jej cześć i która stała się światowym hitem.

W 2020 roku para przeżyła jednak niezwykle trudne chwile, które były egzaminem dla ich związku. Wtedy to para ogłosiła radosną nowinę, że spodziewa się kolejnego dziecka. Niestety Chrissy była w 20. tygodniu ciąży, kiedy trafiła niespodziewanie do szpitala. Niestety wówczas okazało się, że była modelka straciła synka, któremu zdążyła już nadać imię Jack.

Utrata zaawansowanej ciąży była prawdziwym ciosem dla małżeństwa, a Chrissy nie chciała ukrywać swojej żałoby przed światem. Jednak dzięki wzajemnemu wsparciu para wyszła z tej sytuacji silniejsza i doczekała się jeszcze kolejnego potomstwa.

Już w powiększonym gronie świętowali 10. rocznicę ślubu, ciesząc się swoją miłością.