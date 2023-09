Ekscytująca wizyta księżnej Kate i księcia Williama w wyjątkowej szkole

Księżna Kate i książę William podczas wizyty w Hereford wrócili dosłownie na łono natury, eksplorując leśne nory i strugając drewno w centrum nauki na świeżym powietrzu. William i Kate dołączyli do dzieci i nauczycieli szkoły leśnej w szkole podstawowej Madley, gdzie nauka na świeżym powietrzu jest niezwykle ważna w celu poprawy fizycznego i psychicznego dobrostanu dzieci.

Kate Middleton przyłapana na festiwalu muzycznym. To miała być tajemnica?

Kate pokazała się bez Williama. Spotkała się z jego domniemaną kochanką. Chce uciszyć plotki?

Szczegół na ręce Meghan Markle zaniepokoił fanów. Żona Harry’ego potwierdza plotki o kryzysie?

To się dzieje za zamkniętymi drzwiami. Tak wygląda finał kłótni Williama i Kate? Ta niezwykła wizyta była okazją do zabawy z małymi Brytyjczykami, a książę William mógł wykazać się swoimi umiejętnościami, jak piłowanie drewna.

Sama księżna musiała odmówić sobie przyjemności brania udziału w niektórych czynnościach wraz z dziećmi z powodu kontuzji palców u dłoni, które uszkodziła sobie gdy bawiła się ze swoimi dziećmi na trampolinie.

Reklama

Zobacz także: Księżna Kate ma wielką bliznę na głowie. Tajemnica sięga jej dzieciństwa

Instagram Post Rozwiń

Następca tronu próbował również swoich sił w struganiu, korzystając z wskazówek 10-letniego Jake'a, jak używać noża. Podziwiając patyk, nad którym pracował Jake, powiedział: "Czy to jest twoje? To jest genialne".

Książęca para dołączyła również do uczniów, gdy ci rozpalali ognisko. Uczniowie przygotowywali szaszłyki z jabłkami, cynamonem i cukrem, aby upiec słodką przekąskę nad ogniskiem. "To jest jak zdrowa pianka marshmallow" - stwierdziła Kate. "Zawsze smakuje o wiele lepiej, gdy gotujesz coś na ogniu.

Stylizacja księżnej Kate. Zaliczyła wpadkę?

Coś, co przyciąga uwagę podczas wizyty książęcej pary w wyjątkowej szkole, to ubiór księżnej Kate. Żona księcia Williama uchodzi za mistrzynię przestrzegania etykiety, jeżeli chodzi o ubiór i ma także zdolność dopasowania swoich stylizacji do okazji.

Tym razem coś jednak poszło nie tak. Zazwyczaj, gdy księżna Kate spotyka się z uczniami na zajęciach sportowych, czy odwiedza Skautów, wybiera mocno sportowe, ale wciąż eleganckie stylizacje.

Instagram Post Rozwiń

Zobacz także: "The Crown": Śmierć księżnej Diany w serialu Netfliksa! Będą protesty?

Robi to po to, by móc wygodnie uczestniczyć we wszystkich aktywnościach z dziećmi. Podczas tej wizyty księżna Kate zdecydowała się na nietypowo ponury jak na nią strój i wyjątkowo elegancki, jak na taką okazję.

Księżna Walii zestawiła obcisłe czarne spodnie z czarnym topem, solidnie wyglądającymi, sznurowanymi butami i tweedową szarą marynarką o teksturowanej fakturze. To mało adekwatny strój do spacerów po lesie i pieczenia szaszłyków na ognisku, co odnotowały brytyjskie media.