Siłownie w styczniu cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Pełni zapału i determinacji nowicjusze decydują się na regularne wizyty na siłowni, przez co sale do ćwiczeń niekiedy pękają w szwach.

Tłok na siłowniach stanowi wiele problemów. Utrudniony dostęp do maszyn, brak miejsca na swobodny trening, konieczność czekania w kolejce do prysznica, czy też zwyczajny chaos, który nie pozwala nam skupić się na treningu. Początek roku to dość trudny okres dla wszystkich tych, którzy regularnie ćwiczą na siłowni.

Zobacz również: Czym są ćwiczenia somatyczne? Mogą przynieść ulgę bolącym plecom

Reklama

Sportowy entuzjazm, a wyśmiewanie. "Te postanowienia noworoczne zawsze mnie śmieszą"

Niekiedy zjawisko to jest często wyśmiewane, szczególnie w internecie. Wiele osób zakłada, że słomiany zapał większości amatorów skończy się wraz z końcem stycznia. Z kolei osoby regularnie trenujące wyrażają frustrację związaną z nawałem nowicjuszy w styczniu, co niekiedy prowadzi do zmian w ich rutynie treningowej.

TikTok

Te "postanowienia" noworoczne zawsze mnie śmieszą. Większości przechodzi zapał po kilku dniach napisała użytkowniczka TikToka

Takich komentarzy jest dużo więcej, a internauci licytują się, jak długo większość z nowych osób wytrwa w postanowieniach.

Przyznaję, że smucą mnie te krążące przez ostatnie dni obrazki i słowa wyśmiewające noworoczne tłumy na siłowniach, prorokujące, że potrwa to tydzień, ogłaszające słomiany zapał i tym podobne. Szczególnie w obliczu tych licznych podsumowań ubiegłego roku, które w sporej części zawierały plany podbicia nowego napisała jedna z użytkowniczek Facebooka.

Zdjęcie Przed przystąpieniem do ćwiczeń na maszynie należy zaznajomić się z jej funkcjonowaniem / Polska Press/East News / East News

Zobacz również: Pelikany odlecą w zapomnienie. Wystarczą 3 minuty kilka razy w tygodniu

Jak styczeń na siłowni wygląda z perspektywy trenerki? "Aż mnie oczy bolą"

O tym jak wygląda styczeń na siłowni z perspektywy trenera personalnego, opowiedziała w rozmowie z Wirtualną Polską trenerka Anna Malinowska:

Z jednej strony jako trenerka nie mogę narzekać, bo styczeń jest dla mnie pracowitym miesiącem, co bardzo doceniam. Ustalam wtedy treningi dla stałych i nowych klientów, a mój grafik jest wypełniony do granic możliwości. Z drugiej strony — szczerze nie cierpię tego okresu na siłowniach. Kiedy patrzę na ludzi, którzy ćwiczą bez żadnej wiedzy, umiejętności, aż mnie oczy bolą. To jest krzywda za krzywdą, pierwszy krok do kontuzji, czasem naprawdę poważnych przyznała.

Zdjęcie Styczeń zapowiada szturm na siłownie / Polska Press/East News / East News

Zobacz również: Pomogą spalić tłuszcz i wymodelują sylwetkę. Te ćwiczenia wykonasz w domu lub na spacerze

Nowicjusze często nie wiedzą, jak używać maszyn. To prowadzi do kontuzji

Zauważalny wzrost liczby osób korzystających z siłowni w styczniu idzie w parze z pewnymi problemami. Wielu nowicjuszy, niezaznajomionych z funkcjonowaniem sprzętu fitness, próbuje swoich sił na różnych maszynach. Niekiedy obserwujemy nieporadne próby obsługi sprzętu, a brak doświadczenia może prowadzić do nieefektywnych treningów lub nawet potencjalnych kontuzji.

Z tego powodu, zanim przystąpimy do ćwiczeń na danej maszynie, warto przeczytać instrukcję, która powinna się na niej znaleźć lub też poprosić bardziej doświadczonych trenujących o pomoc w obsłudze. Z funkcjonowaniem konkretnych maszyn możemy zaznajomić się również, oglądając filmiki, publikowane przez trenerów personalnych w mediach społecznościowych, takich jak YouTube czy Instagram.