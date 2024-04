Wielozadaniowość obniża IQ

Tzw. multitasking to znak naszych czasów. Podzielność uwagi oraz umiejętność pracy nad kilkoma zadaniami jednocześnie są wysoko cenione przez pracodawców. Uważa się, że podnoszą one efektywność pracy i obniżają jej koszty. Okazuje się, że korzyści te są tylko pozorne, a coś takiego jak efektywny multitasking po prostu nie istnieje!

Profesor Earl Miller z Massachusetts Institute of Technology udowodnił, że wykonywanie wielu czynności w tym samym czasie nie tylko prowadzi do całkowitej dekoncentracji, ale może obniżyć nasze IQ nawet o 10 punktów. Mózg człowieka nie jest przystosowany do wielozadaniowości, dlatego, zamiast robić wszystko jednocześnie, skupmy się lepiej na tym, co naprawdę ważne.

Długi urlop obniża IQ

14 dni odpoczynku może obniżyć nasze IQ nawet o 20 punktów. Zdaniem naukowców spadek zaczyna się już w trakcie rezerwacji online i wymiany maili związanych z organizacją wyjazdu. Może nas to kosztować aż 10 punktów. Jest to związane z ciągłym wyczekiwaniem na wiadomości i planowaniem, a także stresem, który zawsze towarzyszy wyjazdom. Ale to nie wszystko. Na urlopie często sięgamy po alkohol, co powoduje dalsze obniżanie naszych zdolności intelektualnych. Kiedy pokonamy już wszystkie trudności i błogo spoczniemy na leżaku, to niestety - tendencja spadkowa będzie trwała nadal.

Profesor Siegfried Lehrl z Uniwersytetu w Erlangen wykazał, że opalanie się i relaks powodują kurczenie się płatów czołowych. Brak aktywności zmniejsza ilość tlenu dostarczanego do mózgu, a w konsekwencji degenerację komórek nerwowych odpowiedzialnych za przewodzenie impulsów. Jeśli dodamy do tego odwodnienie spowodowane upałem, okazuje się, że uszkodzeniu może ulec nawet 15 proc. komórek mózgu. Ale jest i dobra wiadomość: już po czterech dniach od zakończenia urlopu nasze IQ wraca do normy.

Quiz na inteligencję. Poradzisz sobie z tymi zagadkami? Rozpocznij quiz

Prowadzenie samochodu co najmniej dwie godziny dziennie nie robi nam dobrze na IQ

Naukowcy z uniwersytetu w Leicester są zdania, że prowadzenie samochodu przez co najmniej dwie godziny dziennie obniża iloraz inteligencji. A ponieważ jest to jeden z najpopularniejszych środków transportu, mamy powód do niepokoju. Strzec się powinni szczególnie kierowcy tirów oraz taksówkarze, którzy dziennie pokonują setki kilometrów. Dlaczego tak się dzieje? Wszak prowadzenie samochodu wymaga od nas koncentracji, monitorowania drogi i patrzenia na znaki.

Podróż często urozmaicamy sobie słuchaniem radia lub rozmową z pasażerami. Wydawałoby się, że to wystarczająca ilość bodźców, by zaktywizować nasze komórki nerwowe. Niestety, stres i zmęczenie spowodowane wielogodzinną jazdą wygrywają i powodują spadek IQ u kierowców.

Żucie gumy przez wiele godzin obniża IQ

Kto z nas nie żuje gumy? Sięgamy po nią po posiłku, żeby się odstresować czy odświeżyć oddech. Jeszcze do niedawna uważano, że jej żucie ma korzystny wpływ na nasze funkcje poznawcze i poprawia koncentrację. Traktowano je jak ćwiczenie fizyczne, które zwiększa przepływ krwi do mózgu, poprawiając tym samym jego dotlenienie. Jeden z ostatnich eksperymentów obalił tę teorię.

Żucie gumy, zamiast poprawić koncentrację uczestników badania, doprowadziło do rozproszenie uwagi i problemów z zapamiętaniem kolejności pozycji na liście. Dr Sarah Brewer uważa, że należy unikać wielogodzinnego żucia, a gumę wypluwać, gdy tylko straci ona smak.

Inteligencję obniża oglądanie reality shows

Już samo oglądanie telewizji przez co najmniej trzy godzinny dziennie obniża inteligencję. IQ spadnie nam jeszcze bardziej, jeśli czas ten przeznaczymy na programy typu reality show. Austriacki psycholog, Markus Appel, udowodnił, że jesteśmy tym, co oglądamy. Miłośnicy tego typu rozrywki wypadają o wiele gorzej w testach wiedzy, niż osoby preferujące inne programy.

Czym jest inteligencja? 123RF/PICSEL

Korzystanie ze smartfonów i wyszukiwarek internetowych ma negatywny wpływ na IQ

Informacje dostępne na wyciągnięcie ręki, przez całą dobę i siedem dni w tygodniu, z jednej strony są błogosławieństwem, a z drugiej przekleństwem dla naszego mózgu. Numery telefonów, adresy, przepisy, informacje o świecie i ważnych wydarzeniach, a nawet to, co robili ostatnio nasi znajomi - wszystko to jesteśmy w stanie znaleźć w naszym smartfonie lub "wyguglować". Zapamiętujemy coraz mniej informacji i w coraz mniejszym stopniu polegamy na naszej pamięci, a mózg - niczym mięsień - nietrenowany słabnie.

Badania przeprowadzone na Uniwersytecie Columbia pokazały zmiany, jakie nastąpiły w sposobie zapamiętywania za sprawą nowych technologii. Obecnie raczej przypomnimy sobie, gdzie coś zapisaliśmy niż samą informację.

Zbyt dużo cukru w diecie szkodzi też inteligencji

Jedzenie bogate w cukier szkodzi nie tylko naszemu ciału i powoduje nadwagę, ale również obniża inteligencję: pogarsza procesy myślowe, powoduje problemy z koncentracją oraz pamięcią. Chodzi przede wszystkim o fruktozę, czyli cukier prosty, który znajdziemy w owocach i wielu produktach spożywczych. Zdaniem naukowców zbyt duża jego ilość osłabia zdolność insuliny do przemiany glukozy w energię, co dobija się negatywnie na pracy szarych komórek.

Tłuste jedzenie obniża inteligencję

Kolejny wróg intelektu to tłuszcze. Mowa oczywiście o "złych"- nasyconych oraz trans. Spożywanie dużej ilości produktów, które zawierają tłuszcze nasycone oraz trans obniża nasze zdolności poznawcze, osłabia refleks, a nawet sprzyja zachorowaniu na depresję. Amerykański naukowcy przeprowadzili badania na myszach, które podzielili na dwie grupy. Jedna była karmiona tłustym jedzeniem, a druga niskokalorycznym. Po trzech miesiącach myszy z pierwszej grupy stały się nie tylko otyłe, ale i głupsze. Miały o wiele większe problemy z trafieniem do miski z jedzeniem niż myszy karmione lekkostrawną karmą. Na szczęście proces ten można odwrócić. Wystarczą dwa miesiące zdrowego odżywiania i nasz mózg wróci do norm.

Negatywny wpływ na inteligencję ma też stres

Również stres wywołuje niekorzystne zmiany w mózgu. Co więcej, jeśli jest długotrwały, to może na stałe obniżyć nasze zdolności intelektualne. A to jest bardzo zła wiadomość, bo kto z nas się nie stresuje?

W piśmie "Neurology" opublikowano wyniki badań, które jednoznacznie pokazały, że mózgi osób permanentnie zestresowanych się kurczą. Zdaniem naukowców zjawisko to jest bardziej nasilone u kobiet. W tej sytuacji niezwykle istotną rzeczą jest znalezienie odpowiedzi na pytanie, co w życiu jest tak naprawdę ważne i nieprzejmowanie się błahostkami.

Dietetyk: W Polsce jest tolerowanie słodyczy i zachęcanie do ich jedzenia INTERIA.PL