Codzienny rytuał szefa Google. Regeneracja gwarantowana w 10 minut! NSDR

Spis treści: 01 Co to jest NSDR?

02 NSDR to przereklamowany hack zdrowotny. Ale to nie znaczy, żeby nie spróbować

03 NSDR - jak to działa?

04 Czy NSDR jest lepszy niż drzemka?

Co to jest NSDR?

Sleep.com pisze o NSDR jako o "odpowiedzi Doliny Krzemowej na sjestę". I faktycznie, dyrektor generalny Google Sundar Pichai zapewnia o jego skuteczności nawet w rozmowie z "Wall Street Journal".

NSDR (z angielskiego Non-Sleep Deep Rest) to termin ukuty przez neurologa ze Stanford, dr. Andrew Hubermana. Technika ta opiera się na głęboko zakorzenionych poglądach naukowych na temat tego, jak ćwiczenia oddechowe i relaksacyjne przywracają nam koncentrację, zwiększają energię i zmniejszają stres. I choć brzmi to wspaniale, to jednak badacze zastanawiają się, czy nie jest to tylko przepakowanie w inny papier stuletnich tradycji medytacyjnych i określanie ich formami swego rodzaju biohackingu.

Głęboki odpoczynek bez snu to zestaw technik relaksacyjnych, które mają pomóc ci wejść w senny, częściowo skoncentrowany stan oszołomienia, czyli momentu tuż przed zaśnięciem. Ma to dodać energii i ponownie pozwolić się skupić. Dr Huberman przekonuje, że NSDR to potężne narzędzie, które pozwala kontrolować stan relaksu układu nerwowego i ogólny stan umysłu. Wystarczy wykorzystać określone formy oddychania, które spowolnią twoje tętno.

Zdjęcie Relaks to trudna sztuka odpoczynku / 123RF/PICSEL

Jak zauważa Huberman, jest to jedna z wielu dostępnych, bezpłatnych i łatwych technik relaksacyjnych. Aby wypróbować NSDR, sprawdź jeden z wielu odcinków instruktażowych dostępnych online.

Myśląc o NSDR, chciał stworzyć coś bardziej przyjaznego i łatwiejszego niż skomplikowane techniki relaksacyjne rodem z jogi czy medytacji. Jednak Huberman zaznacza, że głęboki odpoczynek bez snu nie jest medytacją i że należy dokonać tu wyraźnego rozróżnienia. NSDR to stan, który jest bardzo spokojny i relaksujący, nie wymagający ciężkiej pracy - wystarczy trzymać się scenariusza.

"NSDR ma tę niesamowitą zdolność resetowania poziomu energii i skupienia, podczas gdy wielu ludzi uważa medytację za trudną, ponieważ wymaga skupienia"

NSDR to przereklamowany hack zdrowotny. Ale to nie znaczy, żeby nie spróbować

Zdjęcie NSDR ma łagodzić stres i poprawiać pamięć / 123RF/PICSEL

Według Hubermana NSDR łagodzi stres, poprawia pamięć, funkcje poznawcze i neuroplastyczność mózgu oraz poprawia jakość snu. Ale NSDR nie został jeszcze formalnie zbadany, więc nie ma naukowych podstaw dla tych twierdzeń uczonego ze Stanford. Ponieważ jednak badania wielokrotnie wykazały, że praktyki, z których czerpie NSDR, są skuteczne, można przyjąć, że i sam NSDR może spełniać pokładane w nim nadzieje.

"Skupiasz się na oddychaniu i wysyłasz swoją uwagę na palce u stóp, nogi i dłonie, z dala od głowy i z dala od nadmiernie niespokojnego mózgu - mówi dr Mednick, jeden z uczonych, zajmujących się relaksacją. I wskazuje, że odwoływanie się do najróżniejszych technik relaksacji może mieć na nas pozytywny wpływ. "Nie możemy po prostu pracować, pracować, pracować i pracować przez cały dzień. Nie dajemy rady, nasza wydajność i koncentracja spadają. Zatem robienie sobie przerw takich, jak ta wymagana w przypadku NSDR, tylko dobrze nam zrobi."

NSDR - jak to działa?

Zdjęcie NSDR to szybki sposób na regenerację organizmu / 123RF/PICSEL

Według Hubermana NSDR może pomóc ludziom się zrelaksować, łatwiej zasnąć, zmniejszyć stres i niepokój, złagodzić ból, a nawet przyspieszyć naukę. Powszechnie osiąga się to poprzez dwa z tego, co Huberman nazywa "protokołami" NSDR: jogę nidra i hipnozę.

Protokół pierwszy - joga nidra (czyli joga snu)

Joga nidra, czyli sen jogiczny, jest formą medytacji kierowanej, która wywołuje hipnagogię, czyli stan świadomości między snem a jawą. Medytacja jogi nidra ma długą historię, sięgającą czasów starożytnych. Aby ćwiczyć jogę nidra, musisz znaleźć spokojne miejsce, które jest wolne od zakłóceń i w którym czujesz się komfortowo i bezpiecznie. W Jeśli już je znajdziesz, czas na rytuały, które znajdziesz bez problemu w sieci. Pomogą ci one skierować świadomość na różne części ciała, aż dojdziesz do stanu, w którym jesteś na wpół przebudzony, a na wpół śpiący. Ta praktyka pozwala odciągnąć myśli i uwagę od głowy, w której kłębią się problemy.

Zdjęcie Kobiety uprawiają jogę zdecydowaniej częściej niż meżczyźni / 123RF/PICSEL

Co na temat jogi nidra mówią badania?

Okazuje się (wg badań z 2006 r.), że praktykowanie jogi nidra przez okres sześciu miesięcy wiąże się ze znacznym zmniejszeniem objawów stanu zapalnego.

Zaobserwowano zmniejszenie stresu i lęku u osób praktykujących jogę nidra już po sześciu miesiącach, a u tych, którzy praktykowali ją 30 minut dziennie przez 15 dni może być skuteczna w kontrolowaniu nadciśnienia.

Joga nidra może służyć jako forma łagodzenia bólu u osób z bólem dolnej części pleców związanym z wiekiem, wynika z kolei z badania z 2017 roku.

Może poprawić wydajność i czas reakcji profesjonalnych sportowców.

Sugeruje się również, aby pomóc regulować bezsenność, nieprawidłowości miesiączkowania i obniżyć poziom glukozy we krwi.

Protokół drugi - hipnoza

Hipnoza odnosi się do stanu podobnego do transu, w którym doświadczasz głębokiego relaksu, zwiększonego skupienia i koncentracji. Podczas hipnozy całkowicie oderwasz się od swojego otoczenia i skupiasz się na swoich wewnętrznych doświadczeniach.

Zarówno hipnoza, jak i nidra jogi zaczynają się od medytacji z przewodnikiem. Jednak hipnoza różni się od jogi nidry tym, że tłumi świadomość i możesz nie pamiętać, co wydarzyło się podczas tego doświadczenia. Proces hipnozy jest prowadzony przez terapeutę, który zwykle używa mowy lub obrazów, aby uzyskać pożądany rezultat. Przy odpowiednim treningu możesz ćwiczyć autohipnozę, która nie wymaga wskazówek terapeuty. Hipnoza terapeutyczna służy do radzenia sobie z lękiem, stresem pourazowym, bólem i niektórymi zaburzeniami nastroju.

Zdjęcie Triki relaksacyjne nie zastąpią nocnego snu / 123RF/PICSEL

Czy NSDR jest lepszy niż drzemka?

Dodanie NSDR do codziennej rutyny, aby zwiększyć poziom energii, jest dobrym sposobem na urozmaicenie pracowitego dnia. Tak, jest to porównywalne do drzemki. Pamiętać jednak należy, że żaden 10 - czy 20-minutowy rytuał relaksacyjny nie zastąpi nam regeneracji, którą daje zdrowy sen. Podczas głębokiego snu ciało przechodzi procesy takie jak konsolidacja pamięci, które nie mają szans zajść, gdy nie śpimy.

