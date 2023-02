Czym jest dieta psychobiotyczna?

Zdrowie Drobny nawyk z pandemii. Dziś staje się coraz większym zagrożeniem dla zdrowia O zależności między stresem a tym, co jemy, można przeczytać w artykule pt. "Nakarm swoje drobnoustroje, aby poradzić sobie ze stresem: dieta psychobiotyczna wpływa na stabilność mikrobiomu i odczuwany stres w populacji dorosłych, zdrowych osób". Wyniki badań zostały opublikowane w periodyku naukowym "Molecular Psychiatry".

Celem eksperymentu była analiza wpływu diety psychobiotycznej na zmiany w profilu i funkcji mikrobiomu, a także na zdrowie psychiczne. W badaniu wzięło udział w sumie 45 dorosłych osób. 24 z nich stanowiły grupę, która wprowadziła do swojej codzienności wspomnianą wyżej dietę. Badani mogli spożywać produkty pełnoziarniste, warzywa i owoce o właściwościach prebiotycznych, pokarmy fermentowane oraz rośliny strączkowe. Co ważne, nie mogli sięgać po fast foody, słodycze oraz słodzone napoje. Pozostałe 21 osób stanowiły grupę kontrolną, która odżywiała się zgodnie z piramidą żywieniową.

Zdjęcie Długotrwały stres negatywnie wpływa na funkcjonowanie organizmu / 123RF/PICSEL

Dieta psychobiotyczna a stres

W jadłospisach osób badanych, które zaczęły stosować dietę psychobiotyczną, znalazło się dokładnie:

6-8 dziennych porcji owoców i warzyw bogatych w prebiotyki - np. cebula, por, kapusta, jabłka, banany

5-8 dziennych porcji zbóż

3-4 tygodniowe porcje roślin strączkowych

2-3 dzienne porcje żywności fermentowanej, np. kapusta kiszona, kefir lub kombucha

Naukowcy opierali się na pobranych od badanych osób próbkach krwi, moczu i kału, a także wypełnionych przez nich ankietach. Wyniki wskazały, że wprowadzenie diety psychobiotycznej spowodowało redukcję odczuwanego stresu. W grupie stosującej dietę było to 32 proc., a w grupie kontrolnej 17 proc. Podkreślono, że większe przestrzeganie diety skutkowało silniejszym spadkiem odczuwanego stresu.

Autorzy badania zaznaczyli, że zastosowana dieta miała zarówno wpływ na odczuwany stres, jak i wywołała zmiany metaboliczne w mikrobiocie jelitowej. Mimo że wyniki brzmią optymistycznie, to zdaniem badaczy, należy do nich podchodzić z rozwagą. Zaznaczono, że warto przeprowadzić kolejne badania, znacznie dłuższe i na większej próbie.

"Niemniej jednak, biorąc pod uwagę zasadniczy wpływ stresu na ryzyko rozwoju innych chorób przewlekłych, takich jak depresja, wyniki te są obiecujące jako potencjalne podejście terapeutyczne i zapobiegawcze. W związku z tym stosowanie diety i stylu życia w celu rozwiązania problemów związanych ze zdrowiem psychicznym będzie coraz ważniejsze i może znaleźć odzwierciedlenie w przyszłych wytycznych żywieniowych" - czytamy w artykule.

Zdjęcie W jadłospisie osób badanych była m.in. kombucha / 123RF/PICSEL

Jak stres wpływa na organizm?

Stres towarzyszy każdemu niemal codziennie. Wszyscy więc dobrze znają go z własnych doświadczeń, ale jeśli chcemy go dokładnie opisać, to pojawia się niemały problem. Można wyróżnić kilka definicji stresu. Pierwsza z nich mówi o nim jako o bodźcu, który prowadzi do napięć oraz silnych emocji, druga definiuje go jako reakcje na stresory, a trzecia opisuje go jako proces i relacje między jednostką a otoczeniem. Poza tym warto podkreślić, że wyróżnia się motywujący do działania eustres oraz dystres, który wywiera na nas odwrotny wpływ.

Długotrwały stres negatywnie wpływa na funkcjonowanie organizmu. Dość często osłabia odporność i prowadzi do pojawiania się różnych infekcji. Wywołuje zaburzenia koncentracji oraz pamięci i powoduje problemy z zasypianiem. Do tego przyczynia się do zaburzeń lękowych, depresji, częstych zmian nastroju i chronicznego zmęczenia.

Zdjęcie Wśród owoców wskazanych w diecie psychobiotycznej znalazły się m.in. banany / 123RF/PICSEL

Powoduje silne bóle głowy, zasłabnięcia i zaburzenia oddychania. Nadmierny stres prowadzi do zaostrzeń m.in. nowotworów i do tego sprzyja powstawaniu zaburzeń żołądkowo-jelitowych oraz chorób układu krążenia.

Walka z nadmiernym stresem nie jest łatwa. Trzeba mieć na uwadze, że może wyrządzać w organizmie poważne zmiany i zaburzać jego prawidłowe funkcjonowanie. W przypadku trudności z radzeniem sobie ze stresem warto skorzystać z pomocy specjalisty.

