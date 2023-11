Spis treści: 01 Cyklon Debi namiesza w pogodzie

02 Czasem deszcz, czasem śnieg

03 W całej Polsce spadnie śnieg. Synoptycy wskazali konkretną datę

Cyklon Debi namiesza w pogodzie

FaniPogody nie mają dobrych wieści dla osób, które nie przepadają za jesienną, deszczową pogodą. W środę, 15 listopada, do Polski dotrze cyklon Debi. Co to oznacza?

- Pogoda będzie monotonna. Spodziewamy się częstych opadów, miejscami silniejszych, a jeśli słońce wyjrzy zza szarych, niskich chmur, to tylko na chwilę. Przeważnie będzie pochmurno, również mglisto. Temperatura o porankach spadać będzie w okolice zera, a popołudniami rosnąć do 5-10 stopni. W drugiej połowie tygodnia coraz zimniej, do zaledwie 5 stopni, a nocami i o porankach przymrozki - czytamy w serwisie FaniPogody.

Najzimniejszymi punktami na mapie Polski będą tereny na północnym wschodzi i obszary górzyste. Mogą tu wystąpić opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Kiedy pogoda nieco się uspokoi?

- Na większą stabilizację pogody poczekamy do przyszłego tygodnia. Nadejścia zimy nie należy się spodziewać co najmniej do ostatniej dekady listopada. Jednak nawet jeśli sypnie wówczas śniegiem na większym obszarze kraju, to nie utrzyma się on długo - podają FaniPogody.

Czasem deszcz, czasem śnieg

IMGW podaje, że w środę i czwartek wystąpi duże zachmurzenie. W zachodniej połowie kraju prognozowane są opady deszczu, a w Tatrach śniegu. Podobnie będzie w piątek, sobotę i niedzielę.

- Miejscami opady deszczu, w górach śniegu. Temperatura minimalna od 1 st. Celsjusza na południowym wschodzie do 4 st. Celsjusza na północnym zachodzie. Temperatura maksymalna od 2 st. Celsjusza na Podhalu, 5 st. Celsjusza na północnym wschodzie do 8 - 9 st. Celsjusza na północnym zachodzie i zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, na zachodzie porywisty, południowo-zachodni i zachodni - podają synoptycy IMGW w prognozie pogody na niedzielę.

W całej Polsce spadnie śnieg. Synoptycy wskazali konkretną datę

Czy to oznacza, że jesień powoli ustępuje miejsca zimowej aurze? Synoptycy z Centrum Modelowania Meteorologicznego IMGW, na podstawie danych amerykańskiego i europejskiego modelu pogodowego, opracowali długoterminową prognozę pogody. Zgodnie z nią, do Polski nadciągają chłodne masy powietrza.

Zdjęcie W niektórych regionach Polski może zrobić się biało / 123RF/PICSEL

Jak podaje model ECMWF, trwający tydzień 13-19 listopada wyróżni się ujemną anomalią temperatury powietrza w północno-wschodniej części kraju. Oznacza to, że mieszkańcy mogą się spodziewać opadów deszczu ze śniegiem, albo nawet i samego śniegu.

Wspomniany model wskazuje też, że śnieg spadnie niemal w całym kraju we wtorek, 21 listopada. Jednak ze względu na prognozowaną, dodatnią temperaturę, może nie utrzymać się zbyt długo na nizinach. Kolejny dzień ma przynieść deszczową pogodę, a w części regionów wystąpią opady deszczu i deszczu ze śniegiem.

***