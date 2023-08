Spis treści: 01 Koty-czyścioszki. Dlaczego koty kichają na kurz?

02 Alergia u kota. Kiedy mruczek kicha zbyt często

03 Przeziębiony kot. Infekcje dróg oddechowych a kichanie kota

04 Niepozorna kocia choroba, która może skończyć się tragicznie. Uważaj na ten objaw

05 Kichający kot. Jak mu ulżyć?

Kichanie u kotów, podobnie jak u ludzi, jest naturalnym odruchem obronnym. Kichając, organizm czyści drogi oddechowe z zanieczyszczeń, które podrażniają śluzówkę kociego nosa. Istnieje jednak kilka alarmujących powodów oraz objawów chorobowych, tłumaczących, dlaczego koty kichają. Oto niektóre z nich.

Koty-czyścioszki. Dlaczego koty kichają na kurz?

Koty mają niezwykle wrażliwe nosy. Wszystkie drażniące zapachy, substancje, czy właśnie kurz, koci nos odbiera dużo intensywniej, niż ludzki. Z tego powodu, nadmiar kurzu, pyłków i innych substancji drażniących podrażnia kocie drogi oddechowe, na co koty mogą reagować kichaniem. Jeżeli nasz kot jest wrażliwy na kurz, warto często odkurzać i pamiętać, by na czas sprzątania zostawiać go w innym pomieszczeniu. Wtedy mruczek nie będzie wdychać cząsteczek kurzu, a jego kichanie nie będzie tak częste. Jeśli jednak takie kichanie występuje częściej, niż raz na jakiś czas, możliwe, że nasz kot ma alergię. Należy pamiętać, że koci nos jest niezwykle wrażliwy - dużo bardziej wrażliwy od ludzkiego, dlatego mogą go podrażniać np. zapachy, szczególnie detergentów. Należą do nich: dezodoranty, perfumy, środki czyszczące, proszki. Dla jednego kota zapachy takich substancji mogą być całkowicie niezauważalne, u drugiego mogą powodować usilne kichanie.

Alergia u kota. Kiedy mruczek kicha zbyt często

Jednym z częstych powodów nadmiernego kichania u kotów może być alergia. Koty, podobnie do ludzi, mogą być uczulone np. na pyłki roślin, sierść, czy składniki w diecie, które powodują częste kichanie. W przypadku alergii, koty kichają często nawet kilkukrotnie pod rząd. Jeżeli kot ma alergię, bardzo możliwe, że zauważamy u niego również inne objawy np. nadmierne wylizywanie się, podrażnienia skóry, czy oddychanie z otwartym pyszczkiem. W takim wypadku nie należy zwlekać z wizytą u weterynarza - usilne kichanie jest dla kota bardzo męczące.

Przeziębiony kot. Infekcje dróg oddechowych a kichanie kota

Czy kot, nawet jeśli jest niewychodzący, może się przeziębić? Oczywiście. Jeżeli kot oprócz kichania ma zauważalnie wilgotny nos, to bardzo możliwe, że zmaga się z przeziębieniem. Koty są szczególnie narażone na przeziębienia w okresie jesienno-zimowym. Przeziębienia zdarzają się również latem w przypadku korzystania z klimatyzacji, oraz w okresach zmniejszonej odporności u pupila. Koty z natury dobrze radzą sobie z przeziębieniem - szukają ciepłego miejsca, by się wygrzać i odpocząć. Jeżeli jednak wydzielina z nosa kota zmienia się na ropną, a kot zaczyna być wyraźnie osłabiony, bądź nie chce jeść - wybierzmy się z nim do weterynarza.

Niepozorna kocia choroba, która może skończyć się tragicznie. Uważaj na ten objaw

Kolejnym powodem dla którego nasz kot może zacząć kichać jest koci katar. To choroba, która z pozoru może wydawać się niepozorna (można pomyśleć: przecież to tylko katar), jednak w praktyce może zbierać duże żniwo, szczególnie jeżeli nasz kociak jest jeszcze młodym osobnikiem. Koci katar spowodowany jest infekcją bakteryjną, ale prowadzi do serii powikłań bakteryjnych. Objawia się ropną wydzieliną z nosa kota, kichaniem oraz kaszlem czy zmniejszonym apetytem. Nieleczony, może objawiać się kichaniem krwią oraz wrzodami na kocim języku. W przypadku podejrzenia u kota kociego kataru należy bezzwłocznie udać się do weterynarza. Objawy choroby szybko postępują, dlatego zwlekanie z wizytą u weterynarza w tym przypadku może skończyć się poważnymi komplikacjami, a nawet śmiercią pupila. Warto pamiętać, że przed kocim katarem u kota uchronić może szczepienie, dlatego warto się na nie zdecydować i oszczędzić zwierzakowi niepotrzebnych cierpień.

Zdjęcie Kichanie u kota może być objawem poważnej choroby - kociego kataru / 123RF/PICSEL

Kichający kot. Jak mu ulżyć?

Jeżeli nasz kot kicha i chcemy mu doraźnie pomóc, możemy zdecydować się na zrobienie mu inhalacji. Warto pamiętać, ze sprawdzi się ona jedynie w przypadku łagodnego kichania i kataru, a nie poważnych komplikacji zdrowotnych, których kichanie jest tylko jednym z objawów. Jeżeli kot niechętnie poddaje się zabiegowi, warto na jakiś czas pozostawić go np. w zaparowanej łazience. Rozrzedzi to wydzielinę z jego nosa, a jemu samemu będzie łatwiej oddychać i zmniejszy to częstotliwość kichania. Warto również zapewnić kotu spokój i ciepłe miejsce do odpoczynku. Jeżeli kocie kichanie utrzymuje się przez dłuższy czas, bądź towarzyszą mu niepokojące objawy, warto udać się do weterynarza, który zastosuje odpowiednie leczenie i ulży naszemu mruczkowi.

