Przygotowanie naszego napoju zaczynamy od obrania świeżego imbiru, co najlepiej zrobić przy użyciu łyżki. Obrany imbir siekamy na małe talarki i przekładamy go do szklanki, którą zalewamy niewielką ilością przegotowanej, ciepłej wody. Imbir odstawiamy na kilka minut do zaparzenia i kiedy woda zmieni nieco kolor na żółty, całość przecedzamy przez sito i do uzyskanego płynu dolewamy letnią wodę.