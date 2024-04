Jednak o tym, czy pies może wejść ze swoim opiekunem np. do kawiarni, restauracji czy sklepu decyduje właściciel takiego lokalu . To właśnie na nim spoczywa obowiązek opracowania odpowiednich procedur, które będą zapobiegać zanieczyszczeniu żywności , w tym m.in. dostępowi zwierząt domowych do miejsc, gdzie żywność jest przygotowywana, przetwarzana lub składowana.

Oznacza to, że jeśli dany lokal zezwala na wpuszczanie do środka psów, to zgodnie z przepisami czworonóg nie może dostać się np. na zaplecze lub do kuchni, czyli do miejsc, gdzie przygotowywane są posiłki.