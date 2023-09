Czy warto robić hennę brwi? To naturalny sposób na przyciemnienie włosów

Henna brwi to zabieg koloryzacji włosów, który zyskuje na popularności. Naturalna henna powinna pochodzić z pędów oraz liści lawsonii bezbronnej (lawsonia inermis). Najczęściej używana jest do przyciemnienia brwi, zachowując ich naturalny wygląd. Jednak, aby takowy osiągnąć, należy wiedzieć, jak prawidłowo posługiwać się henną. Najlepiej zwrócić się do profesjonalistki, która będzie wiedzieć, jak uzyskać kolor pasujący do włosa i cery.

Zdjęcie Zabieg możesz wykonać w domu lub w salonie kosmetycznym / @roman-choknadii / materiał zewnętrzny

Efekt henny brwi utrzymuje się od 2 do 6 tygodni, dodatkowo ciemniejsze kolory są trwalsze od tych jaśniejszych. Sprawdzi się u osób, które chcą nadać brwiom nowy kształt oraz uzupełnić luki między włosami. Dodatkową zaletą henny jest jej bezpieczeństwo dla skóry, gdyż jest pozbawiona chemicznych substancji. Jest to świetny zamiennik farby, zwłaszcza dla osób o wrażliwej cerze. Dodatkowo ma także właściwości pielęgnacyjne, które wzmacniają, odżywiają i pielęgnują brwi. Niestety henna jest mniej trwała od farby do brwi, dlatego nie każdy jest do niej przekonany. Kolejnym minusem jest to, że oferuje mniejszy zakres kolorystyczny niż chemiczny zamiennik.

Zdjęcie Efekt barwienia brwi henną / 123RF/PICSEL

Najczęściej pojawiającym się mitem na temat henny brwi jest ten, mówiący, że blondynki nie powinny jej wykonywać, gdyż włosy będą zbyt ciemne. Kobiety z jasnymi włosami również mogą podejmować się takiej koloryzacji i powinny zwrócić się do profesjonalistki, która takowy rezultat osiągnie.

Jak wykonać hennę brwi w domu?

W prosty sposób możesz zafarbować brwi henną w domu. Jednak wcześniej upewnij się, że w składzie produktu rzeczywiście jest lawsonia, a nie wyłącznie ekstrakt z niej. Wiele produktów nazywane jest np. "żelową henną", która w praktyce nie ma za dużo wspólnego z prawdziwą henną.

Zdjęcie Nie zapomnij obrysować brwi kredką / 123RF/PICSEL

W ten sposób możesz przyciemnić swoje brwi:

Kup hennę. Umyj brwi i wytrzyj do sucha. Zmieszaj według instrukcji na pudełku. Wyczesz brwi. Możesz, ale nie musisz wykonać geometrię brwi. Jest to zabieg dla bardziej doświadczonych osób. Obrysuj brwi białą kredką, aby nie zafarbować skóry dookoła. Weź cienki pędzel i pomaluj brwi, tak jakbyś malowała je kredką. Możesz zacząć od najbardziej przerzedzonych przestrzeni. Trzymaj hennę na brwiach przez maksymalnie 10 minut i następnie ją zmyj. Nałóż środek pielęgnacyjny i gotowe!

