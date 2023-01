Deszcz pieniędzy dla emerytów w 2023 roku. Nie przegap wymaganych wniosków

Czy będzie 15. emerytura w 2023?

Pomysł 15. emerytury co jakiś czas powraca i wielu seniorów zastanawia się, czy będą mogli liczyć na to dodatkowe świadczenie w 2023 roku.

Jednak minister rodziny i polityki społecznej poinformowała ostatnio, że nie trwają prace dotyczące wprowadzenia 15. emerytury.

Zwrot podatku dla emerytów 2023

Oprócz tego emerytów czeka również zwrot podatku. Jest on wynikiem obniżenia stawek podatkowych z 17 na 12 proc.

Obniżka była stosowana już od lipca. Jednak seniorzy, którzy otrzymywali emeryturę wyższą niż 2500 zł brutto od stycznia do czerwca bieżącego roku, nadpłacali podatek, dlatego zostanie on im zwrócony w 2023. To jednorazowa wypłata, która najprawdopodobniej dotrze do seniorów w drugiej połowie przyszłego roku.

Emerytura honorowa

W momencie ukończenia 100 lat seniorzy nabywają prawo do otrzymywania comiesięcznego świadczenia honorowego. Nie jest ono niczym uwarunkowane poza wiekiem seniora, ponieważ każda osoba od setnego roku życia, może otrzymywać emeryturę honorową, niezależnie od innych dodatków, pobieranej emerytury lub renty.

Wysokość emerytury honorowej zmienia się co 12 miesięcy, a jej ustalona kwota obowiązuje od marca do końca lutego następnego roku. Obecnie wynosi ona 4994,79 zł brutto. Emerytura honorowa nie jest objęta waloryzacją.

Dodatek Mama 4 plus jest rodzicielskim świadczeniem uzupełniającym przyznawanym od 2019 roku. To dodatek, który przyznawany jest za wychowanie dzieci i idącą za tym rezygnację z pracy lub jej niepodjęcie.

Wbrew pozorom przewidziany jest nie tylko dla matek, ponieważ o przyznanie go mogą się starać również ojcowie. Aby go otrzymać, należy złożyć wniosek. Maksymalna kwota tego dodatku równa jest najniższej emeryturze. Od 1 marca 2022 roku świadczenie wynosi 1338,44 zł brutto.

200 plus dla seniora

Od 2022 roku wypłacany jest dodatek, który przeznaczony jest dla osób, które pełniły funkcje ratownicze: dla strażaków-ochotników i ratowników górskich. Wynosi on 200 zł i dołączany jest do emerytury każdego miesiąca. Przyznawany jest dożywotnie i nie jest regulowany wysokością pozostałych świadczeń.

O dodatek mogą ubiegać się kobiety 60+ po 20 latach czynnej służby w OSP oraz mężczyźni 65+, którzy przez co najmniej 25 lat brali czynny udział w działaniach ratowniczych lub akcjach ratowniczych OSP, a także kobiety i mężczyźni, biorący udział w działaniach ratowniczych podejmowanych w ramach ratownictwa górskiego.

500 plus dla seniora

To świadczenie, które przeznaczone jest dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Z dodatku 500 plus dla seniora mogą korzystać osoby niepełnosprawne, niezdolne do samodzielnej egzystencji, powyżej 75 roku życia i pobierające zasiłek pielęgnacyjny. Jednak z powodu tego, że najczęściej korzystają z niego seniorzy, nazywane jest potocznie "500 plus dla seniora".

Świadczenie wypłacane jest co miesiąc. Jednak nie każdy emeryt będzie mógł jednak skorzystać z tego dodatkowego świadczenia, ponieważ jest ono warunkowane kryterium dochodowym. Miesięczny dochód osoby starającej się o ten dodatek, nie może wynosić więcej niż 1896,13 zł brutto. Podany próg dochodowy obowiązuje do końca lutego 2023 r., od 1 marca 2023 r. wzrośnie do 2157,80 zł.

Małżeństwo+

Małżeństwo plus jest jedynie pomysłem na dodatkowe świadczenie. Wedle założeń miałoby one przysługiwać małżeństwom, które mają co najmniej 40-letni staż, a wynosiłoby 500 złotych.

Jednak nic nie wskazuje na to, aby ten dodatek miał w najbliższej przyszłości wejść w życie.

Dodatek pielęgnacyjny przysługuje seniorom w dwóch przypadkach: całkowitej niezdolności do pracy lub gdy ukończą 75 lat.

Seniorzy, którzy ukończyli 75 lat, nie muszą składać wniosku, po osiągnięciu odpowiedniego wieku ZUS sam rozpoczyna wypłatę dodatku. Z kolei osoby całkowicie niezdolne do pracy i egzystencji otrzymują dodatek pielęgnacyjny na podstawie orzeczenia lekarza orzecznika ZUS.

Od marca 2022 roku kwota dodatku pielęgnacyjnego to 256,44 zł, jednak podlega on waloryzacji.

Inne dodatki, z których skorzystają emeryci

Oprócz dodatków typowo przeznaczonych dla emerytów seniorzy mogą skorzystać również z innych świadczeń dostępnych dla wszystkich. Należy do nich między innymi:

Dodatek gazowy 2023

W 2023 roku gospodarstwa domowe o najniższych dochodach będą mogły ubiegać się o dodatek gazowy. W przypadku dodatku obowiązuje próg dochodowy 2100 zł brutto w przypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego i 1500 zł brutto w przypadku wieloosobowego gospodarstwa domowego. Wysokość dodatku będzie równa wysokości podatku VAT na gaz w 2023 r.

Należy przypomnieć, że w tym roku w wyniku wprowadzenia tarczy antyinflacyjnej VAT na gaz został obniżony do zera, ale od 2023 roku podatek powraca i będzie wynosił 23 proc. Wniosek należy złożyć w gminie w terminie do 30 dni od otrzymania faktury za gaz.

Dodatek energetyczny 2023

Od 1 grudnia 2022 do 1 lutego 2023 roku można złożyć wniosek o dodatek energetyczny, jeśli głównym źródłem ciepła w domu jest energia elektryczna.

Dodatek wypłacany jest w kwocie 1000 zł dla gospodarstw domowych zużywającym do 5 MWh rocznie oraz 1500 zł dla zużywających więcej. Warunkiem przyznania świadczenia jest złożenie deklaracji CEEB, co należało zrobić do 11 sierpnia 2022 r. Dodatek zostanie wypłacony do 31 marca 2023 r.

