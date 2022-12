Spis treści: 01 Legitymacja emeryta-rencisty - zmiany od stycznia 2023 r.

Legitymacja emeryta-rencisty - zmiany od stycznia 2023 r.

Legitymację emeryta-rencisty otrzymują osoby, które mają ustalone prawo do emerytury, renty lub nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego. Dokument wydawany jest przez ZUS od 2016 roku w formie plastikowej karty. Ostatnie zmiany, które dotyczyły legitymacji emeryta-rencisty miały miejsce w 2017 roku i dotyczyły szaty graficznej, a dokładnie zastosowaniu alfabetu Braille’a. Dzięki temu stała się ona bardziej przystępna dla osób niewidomych. Po kilku latach przyszedł czas na kolejne udogodnienia. Zakład Ubezpieczeń Społecznych poinformował, że od 1 stycznia 2023 roku emerytom i rencistom, którzy mają już legitymację w formie plastikowej karty, ZUS wyda automatycznie również legitymację w wersji elektronicznej.

Czy trzeba wymienić legitymację emeryty i rencisty?

Zdjęcie Legitymacja emeryta-rencisty uprawnia do wielu zniżek / Piotr Kamionka / Reporter

Wielu seniorów zadaje sobie pytanie, czy będą musieli wymienić legitymację emeryty? Czy od stycznia będzie ona już nieważna? Jak tłumaczy ZUS, spokojnie można korzystać z obu wersji dokumentu, zarówno tradycyjnej karty, jak i nowej mLegitymacji, która dostępna będzie na każdym urządzeniu mobilnym z dostępem do internetu, przy użyciu bezpłatnej aplikacji mObywatel. - Legitymacje emerytów i rencistów, które zostały wydane w latach ubiegłych, są aktualne, zgodnie z nadanym terminem ważności - potwierdza ZUS.

Tylko mLegitymacja emeryta-rencisty. Dla kogo?

Jeśli jednak ktoś otrzyma uprawnienia do świadczeń w 2023 roku, to otrzyma tylko mLegitymację, czyli będzie miał dokument w formie elektronicznej. Gdyby jednak ta opcja nie odpowiadała, to spokojnie może złożyć wniosek o wydanie tradycyjnego dokumentu.

Nowi emeryci i renciści, którzy nabędą prawo do świadczeń w 2023 roku, a chcieliby otrzymać tradycyjną legitymację w formie karty, mogą złożyć w tej sprawie wniosek do ZUS (formularz ERL) informuje ZUS

Legitymacja emeryta-rencisty - jak korzystać z mLegitymacj

Jak dodać legitymację w aplikacji mObywatel? - Aby dodać dokument do aplikacji, wystarczy wybrać opcję "Dodaj dokument" i na wyświetlonej liście dokumentów wskazać "Legitymacja emeryta-rencisty" - tłumaczy ZUS.

mLegitymacja działa na takich samych zasadach, co tradycyjna legitymacja emeryty. Aby skorzystać z ulg czy przysługujących uprawnień, wystarczy pokazać ją na ekranie smartfona i potwierdzić, że jest się emerytem lub rencistą.

Kto wydaje mLegitymacje ZUS?

Zdjęcie Każdy emeryt i rencista otrzyma elektroniczną wersję legitymacji ZUS / 123RF/PICSEL

mLegitymacja będzie wydawana przez jednostki ZUS odpowiednie ze względu na miejsce zamieszkania emerytów wraz z decyzją o przyznaniu świadczenia.

Co ważne, jeśli elektroniczny dokument również będzie można wymienić. Z takiej możliwości skorzystać można w sytuacji:

zmiany danych osobowych

rodzaju pobieranych świadczeń

upływu terminu ważności

zmiany numeru oddziału NFZ emeryta

Zniżki dla seniorów. Do czego uprawnia legitymacja emeryta-rencisty?

Ta jedna karta umożliwia emerytom-rencistom korzystania z wielu ulg i uprawnień. Seniorzy zyskują m.in. prawo do odliczenia od podatku kosztów zakupu leków przepisanych przez lekarza. W wielu aptekach przygotowano specjalne zniżki dla emerytów. Jak informuje ZUS, podobnie dzieje się w wielu ośrodkach wypoczynkowych, gdzie emeryci zwalniani są z części opłat. Z legitymacją emeryta-rencisty można liczyć także na tańsze przejazdy autobusowe we wszystkich polskich miastach.

Do czego jeszcze uprawnia legitymacja rencisty ZUS? Seniorzy mogą liczyć na specjalne ulgi w wielu instytucjach publicznych oraz prywatnych. Emeryci mogą pominąć oczekiwanie w kolejkach, korzystać z obiektów kultury bez dodatkowych opłat i korzystać ze zniżek na różnego rodzaju usługi.

