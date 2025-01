Dietetyk, wskazując na konkretne badania naukowe, twierdzi, że skuteczność działania tych składników we wspomnianym zakresie jest niewielka , bowiem można mówić o obniżeniu masy ciała na poziomie ok. jednego kilograma po trzech miesiącach stosowania takich suplementów.

"Ogólnie zaleca się, aby każdego dnia dostarczać 700 miligramów fosforu . Z kolei literatura fachowa jasno pokazuje, że w krajach Unii Europejskiej spożywamy od 1000 do 1700 miligramów fosforu . Oznacza to, że wielu z nas dostarcza nawet 2,5-krotnie więcej fosforu, niż powinno" - mów Bartek Kulczyński.

Dietetyk, opierając się na jednej z prac naukowych, nadmienia, że nadmiar fosforu w organizmie może zwiększać ryzyko związane ze zwapnieniem tkanek miękkich, w tym naczyń krwionośnych i nerek. To jednak nie koniec, ponieważ zbyt wysoki poziom fosforu może osłabiać kości, gdyż - jak wyjaśnia ekspert - w momencie wzrostu poziomu fosforu we krwi, dochodzi do uwolnienia wapnia zmagazynowanego w kościach, co pogarsza ich kondycję.