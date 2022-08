Dla tych trzech znaków zodiaku ta pełnia będzie przełomowa. Rozpadną się związki

Prawdziwym problemem związanym z rozpadem związku jest to, że często... nie jest to zaskoczenie. Zawsze jest coś, jakiś mały drobiazg, który uwiera jak kamyczek w bucie, ale nie da się wytrząsnąć i w końcu staje się poważnym problemem.

Ostatnią rzeczą, do jakiej chcemy się przyznać sami przed sobą, jest to, że nasz związek dobiega końca. Że minął jego termin przydatności. Że nic już nie przywróci tej miłości, która was połączyła.

Trzy znaki zodiaku, które w czasie pełni księżyca poczują, że w ich związkach nie dzieje się dobrze

Panna

Swoje związki prowadzisz je tak, jakby były jakimiś grami. Wyzywasz swoich partnerów na słowne pojedynki, które zawsze przegrywają, a potem masz im za złe, że są tak słabi.

Lubisz udawać, że znalazłaś prawdziwą miłość. Niestety jest to miłość toksyczna. Traktujesz partnera jak worek treningowy, jesteś złośliwa i niedobra. Nie widzisz granic. Jesteś w stanie posunąć się bardzo daleko. Ale w końcu przechylisz szalę. Koniec nastąpi właśnie w czasie koniunkcji Księżyca i Saturna. Gra przestaje być zabawna, ale jest już za późno, żeby naprawiać krzywdy. Nie pomogą czułe słówka, przeprosiny ani gwiazdka z nieba. Twój związek runie przez ciebie.



Strzelec

Podczas koniunkcji Księżyca z Saturnem twoja naiwność osiągnie apogeum. Poczujesz się jak spoliczkowany, gdy twój partner powie ci w sposób jednoznaczny, że chce odejść. Myślałeś, że ujdzie ci na sucho bycie nieuważnym i obojętnym. Jasne, kochasz tę osobę. Jednak nigdy o tym nie mówiłeś. Myślałeś, że nigdy nie zauważy, że jesteś nieobecny emocjonalnie. Ale zauważyła i teraz chce odejść.

Ten tranzyt jest dla ciebie, Strzelcu, ważnym sygnałem alarmowym i mówi ci, że związki wymagają pracy i zaangażowania dwojga ludzi. Nie możesz po prostu być przez chwilę, musisz zaangażować się całym sobą lub spodziewać się buntu.

Ryby

Mimo że uwielbiasz miłość i wieczny romans, zawsze wiedziałeś, że to ideał, fantazja. W książkach i filmach - owszem, ale w prawdziwym życiu? Tylko sen. Ten związek ledwo się trzyma na nogach. I żadne z was nie jest w stanie mu pomóc. Podczas koniunkcji Księżyca z Saturnem poczujesz potrzebę zakończenia tej bezsensownej gehenny. Oboje dojdziecie do wniosku, że już się nie kochacie.

Będziesz miał wspaniałe wspomnienia, ale nie ma tu już przyszłości. Choć może to być smutne, jest to pierwszy krok do zadeklarowania nowo odkrytej wolności. Uwolnij się od ciężaru kłamstwa. Nie jesteście już parą i czas to powiedzieć głośno.

