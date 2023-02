Dlaczego kobiety odchodzą od mężczyzn, których kochają? 6 powodów

Spis treści: 01 1. Zdrada

02 2. Przemoc

03 3. Kłamstwo

04 4. Manipulacja

05 5. Różnice

06 6. Jednostronny związek

1. Zdrada

Kiedy dochodzi do zdrady, związek staje na krawędzi. Zaufanie, budowane często latami, zostaje bezpowrotnie nadszarpnięte. Zdrada nie musi oznaczać końca związku, ale jednak w znakomitej większości przypadków, kończy się rozstaniem. Nawet jeśli kobieta chce wybaczyć swojemu partnerowi, nie oznacza to, że potrafi to zrobić. W wielu przypadkach nie będzie w stanie zapomnieć, więc jedynym rozwiązaniem jest odejść.

2. Przemoc

Bez względu na formę nadużycia, czy to emocjonalnego, fizycznego czy seksualnego, przemoc zawsze jest przełomem. Nikt nie zasługuje na to, by być wykorzystywanym przez swojego partnera. Niestety, w większości przypadków nie kończy się na jednym epizodzie przemocowym. Kto raz uderzył, raczej uderzy po raz kolejny. Kto raz nadużył zaufania, zrobi to ponownie. Sytuacja będzie tylko eskalować. Często więc jedynym wyjściem jest rozstanie.

Reklama

3. Kłamstwo

Radzenie sobie z kłamcą to rzecz niełatwa, a już szczególnie w związku. Zaufanie ma fundamentalne znaczenie dla miłości i dobrych relacji międzyludzkich, więc kiedy masz partnera, który konsekwentnie cię okłamuje, twoje życie staje się udręką. Oczywiście ludzie, którzy kłamią, często nie mogą przestać. Rozstanie wydaje się więc nieuniknione.

4. Manipulacja

Manipulatorzy są nieśmiali i potrafią bardzo dobrze ukrywać swoje skłonności. Jeśli jednak będziesz czujna, możesz rozpoznać manipulatora. Rodzajów manipulacji jest mnóstwo - gaslighting, zaburzenia narcystyczne, szantaże emocjonalne. Każdy z nich jest dla związku toksyczny, więc nie warto wdawać się w takie relacje.

Zobacz też: Wampir energetyczny: cechy. Jak go rozpoznać?

Zdjęcie Blokowanie niewygodnych dla nas uczuć i próba ich wyciszenia może spowodować, iż paradoksalnie nie przejmiemy nad nimi kontroli / 123RF/PICSEL

5. Różnice

Kiedy spotykają się dwie bardzo różne osoby w naturalny sposób może dochodzić do spięć. A kiedy do tych różnic doda się emocje i miłość, spięcia mogą przechodzić w poważne wyładowania. Nie oznacza to, że którakolwiek z tych osób jest toksyczna, po prostu często duże różnice prowadzą do konfliktów. Każdy pragnie postawić na swoim i zmienić tego drugiego, a to nigdy nie jest dobra droga. Mimo gorących uczuć lepiej się wtedy rozstać.

6. Jednostronny związek

Nikt nie chce wykonywać całej pracy w pojedynkę. Również w związku. Relacje mają być dwustronne, a nie jednostronne. Tak więc, gdy jeden z partnerów stale dźwiga na swoich barkach cały ciężar, ma pełne prawo czuć się z tym źle. Często prowadzi to do zakończenia związku.

Zobacz też: Kiedy zakończyć związek? Oznaki, że czas się rozstać