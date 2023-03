Spis treści: 01 Prywatna wizyta u dentysty – ile kosztuje?

02 Leczenie zębów na NFZ. Jakie zabiegi?

03 Proteza na NFZ. Jak wygląda leczenie protetyczne?

04 Leczenie zębów dzieci i młodzieży na NFZ

Prywatna wizyta u dentysty – ile kosztuje?

Zdrowie Zmianę zauważysz w ustach. Pierwszy sygnał, że w organizmie rozwija się cukrzyca Osoby, które korzystają z usług prywatnych gabinetów stomatologicznych, odczuwają różnicę w portfelu po każdej wizycie. Ceny różnią się od siebie w zależności od lokalizacji gabinetu. Zdecydowanie taniej jest u dentystów leczących zęby w małych miejscowościach niż u stomatologów z dużych miast.

Za sam przegląd dentystyczny trzeba zapłacić średnio 50 zł. Ceny za wypełnienie miejscowe światłoutwardzalne są różne. W grę wchodzi m.in. jego wielkość. Trzeba się jednak liczyć z kosztem od 150 do nawet 350 zł.

Leczenie kanałowe jest znacznie droższe. Mowa tutaj o kosztach rzędu kilkuset złotych. Warto podkreślić, że w tym przypadku cena zależy od ilości kanałów w danym zębie. Przykładowo trzonowce górne i dolne, czyli szóstki, siódemki i ósemki mają najczęściej trzy kanały. Często za jeden trzeba zapłacić 500 zł lub więcej.

Reklama

Z kolei scaling i piaskowanie to koszt mniej więcej 200-400 zł. Standardowe usuwanie zęba kosztuje od 300 złotych. Drożej jest jednak w przypadku ekstrakcji chirurgicznej. Wówczas cena jest nawet dwa razy wyższa.

Zobacz także: Chore dziąsła to chore serce. Zapalenie prowadzi do nadciśnienia, cukrzycy i udaru

Leczenie zębów na NFZ. Jakie zabiegi?

Placówki, które mają podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia, udzielają świadczeń stomatologicznych, za które pacjent nie musi płacić. Jak czytamy na stronie Ministerstwa Zdrowia, są to świadczenia ogólnostomatologiczne, a także te z zakresu chirurgii stomatologicznej, periodontologii, protetyki i pomocy doraźnej.

Zdjęcie Na liście refundowanych świadczeń znajduje się m.in. leczenie kanałowe / 123RF/PICSEL

Na liście świadczeń gwarantowanych w zakresie leczenia stomatologicznego podanej przez MZ widnieje m.in. badanie stomatologiczne z instrukcją, jak dbać o jamę ustną (raz w roku), kontrolne badania lekarskie (trzy razy w roku), zdjęcia rentgenowskie wewnątrz ust, zdjęcie pantomograficzne z opisem, leczenie próchnicy, kieretaż zwykły (zamknięty), znieczulenie do zabiegów i usunięcie zębów.

Poza tym można tam znaleźć usuwanie kamienia nazębnego, leczenie zmian na błonie śluzowej jamy ustnej i leczenie chirurgiczne. W przypadku tej ostatniej opcji wymieniono:

operacyjne usunięcie zatrzymanego zęba,

zaopatrzenie rany,

zatamowanie masywnego krwotoku,

założenie opatrunku chirurgicznego,

wycięcie małego guzka, zmiany guzopodobnej, włókniaka,

wyłuszczenie torbieli zębopochodnej,

wyłuszczenie kamienia z przewodu ślinianki.

Zobacz także: Objawy cukrzycy widoczne także w ustach. Na to zwróci uwagę dentysta

Jeśli chodzi o wypełnienie zębów, jeszcze do października 2022 roku pacjenci mogli liczyć na tzw. białe plomby jedynie na zębach przednich i górnych, czyli od trójki do trójki. Na pozostałych zębach stosowano wypełnienie amalgamatowe. Za sprawą rozporządzenia ministra amalgamat zawierający szkodliwą rtęć zamieniono na inne materiały.

Na liście refundowanych świadczeń znajduje się również leczenie kanałowe. W przypadku osób dorosłych dotyczy to jedynie zębów przednich. Wyjątkiem są kobiety w ciąży i połogu. Wówczas leczenie obejmuje wszystkie zęby. Podobnie jest u dzieci.

Zdjęcie Na NFZ można usunąć kamień nazębny / 123RF/PICSEL

Proteza na NFZ. Jak wygląda leczenie protetyczne?

W ramach świadczenia gwarantowanego w zakresie leczenia stomatologicznego pacjentom przysługuje również leczenie protetyczne. Odbywa się ono przy pomocy m.in. ruchomej protezy częściowej. Warunkiem jest brak od pięciu do ośmiu zębów w łuku lub brak powyżej ośmiu zębów. Wówczas można z takiego świadczenie skorzystać raz na pięć lat. Jeśli brakuje wszystkich zębów, pacjent może liczyć na darmową całkowitą protezę. W tej sytuacji również obowiązuje możliwość skorzystania z tego świadczenia raz na pięć lat.

Brak ograniczeń czasowych dotyczy jedynie osób, które mają za sobą operacyjne leczenie nowotworów w obrębie twarzoczaszki. Protezy wykonane w ramach współpracy z NFZ można bezpłatnie naprawić raz na dwa lata.

Zobacz także: Wzięła kredyt na piękne zęby. Poleciała do Turcji i przeżyła horror

Leczenie zębów dzieci i młodzieży na NFZ

Jak podaje Ministerstwo Zdrowia, raz do ósmego roku życia dzieci mogą skorzystać z zabezpieczenia lakiem szczelinowym bruzd zębów szóstych. Ograniczenie wiekowe dotyczy również leczenia ortodontycznego, które jest refundowane jedynie do 12 roku życia. Poza tym dzieci i młodzież do uzyskania pełnoletności może liczyć na:

lakierowanie wszystkich zębów stałych,

impregnację zębiny zębów mlecznych,

leczenie próchnicy zębów mlecznych i stałych,

kosmetyczne pokrycie niedorozwoju szkliwa w zębach stałych,

leczenie chorób przyzębia,

wypełnienia kompozytowe światłoutwardzalne w zakresie zębów siecznych i kłów w szczęce i żuchwie.

***