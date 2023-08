Szokujące sceny w hotelu w Dubaju. Wtargnęli do pokoju Qczaja o 2 w nocy

To się dzieje za zamkniętymi drzwiami. Tak wygląda finał kłótni Williama i Kate? Doda idzie ostatnio jak burza! 39-letnia wokalistka pojawiła się kilka dni temu na prezentacji jesiennej ramówki Polsatu, gdzie promowała swój nowy program "Doda Dream Show". Tym razem ekipa telewizyjna towarzyszyła Dodzie podczas przygotowań do serii wyjątkowych koncertów, z których dwa pierwsze odbędą się 7 i 8 października 2023 roku w Warszawie. Bilety na show rozeszły się zaledwie w kilka godzin.

Doda poinformowała fanów, że najnowsza trasa koncertowa będzie ostatnią, a ona szykuje się już powoli do artystycznej emerytury. Póki co promuje jednak swój najnowszy album "Aquaria", a w czwartek, 10 sierpnia premierę miał jej duet ze Smolastym. Artyści zaprezentowali właśnie oficjalne video do utworu "Nim zajdzie słońce".

Seksowna Doda wije się w nowym teledysku. Fani zachwyceni

W środę Doda opublikowała na Instagramie zdjęcie, będące zajawką jej najnowszego teledysku. Na seksownej fotce widać ją w towarzystwie wytatuowanego mężczyzny, w którym fani rozpoznali Smolastego, czyli Norberta Smolińskiego – polskiego piosenkarza i autora tekstów oraz producenta muzycznego, tworzącego muzykę z pogranicza popu, rapu i R&B.

W czwartek artyści zaprezentowali teledysk do nowego singla.

W teledysku do utworu "Nim zajdzie słońce" Doda i Smolasty wcielają się w rolę kochanków. Wokalistka wije się przed raperem na tle apokaliptycznej scenerii, by za chwilę romantycznie wtulać się w jego ramiona.

Nim zajdzie słońce I skończy się ten świat Chcę spojrzeć jeszcze raz W twe oczy pełne gwiazd Nim zgasną ognie Co płoną ciągle w nas Zatańczmy jeszcze raz

- śpiewają artyści, a sama Doda już przyznała, że napisany ze Smolastym tekst do utworu jest najlepszym, jaki kiedykolwiek stworzyła.

Fani podzielają chyba to zdanie, bo zarówno sam utwór jak i teledysk spotkał się z bardzo ciepłym przyjęciem. Niektórzy nazywają go wręcz mistrzowskim!

- "Ciaryyyyy, nic piękniejszego dziś nie usłyszę", "Świetna piosenka. Niespodziewane połączenie z Dodą. Oboje macie piękne barwy głosu i pasujecie razem, marzenie zobaczyć Was razem na scenie. Tekst piosenki też piękny, czuję, że to będzie hit", "Ten duet to prawdziwy sztos i mam nadzieję, że ta piosenka zostanie hitem. Prawdę mówiąc nie spodziewałem się takiego połączenia", "Stworzyliście wspaniały duet oraz dzieło, coś pięknego" - piszą.

Jak łatwo się domyślić, nie brakuje również komentarzy, dotyczących chemii, która według fanów jest widoczna między Dodą a Smolastym. Część z nich uważa, że artyści bardzo do siebie pasują i być może zapowiada się nie tylko hit, ale również romans lata. Myślicie, że to możliwe?

