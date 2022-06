Terminem wiek emerytalny określa się moment po ukończeniu powszechnego wieku emerytalnego, wraz z którym osoba staje się uprawniona do emerytury. Od października 2017 roku jest to 60 lat dla kobiet oraz 65 lat dla mężczyzn.

Obok stałej kwoty emerytalnej seniorzy mogą liczyć na różnego rodzaju dodatki. Jednym z nich jest wypłacana regularnie od 2019 roku tzw. "trzynastka". Emeryci mogą również liczyć na wypłacaną od ubiegłego roku czternastą emeryturę. Dodatkowo istnieje możliwość pobrania dodatkowego świadczenia.

W 2022 roku emeryci mogą liczyć na takie dodatki do emerytury, jak: dodatek pielęgnacyjny, kombatancki, kompensacyjny czy ryczałt energetyczny.

Pierwszy z nich jest rodzajem świadczenia wypłacanym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych dla osób, które zostały uznane za całkowicie niezdolne do pracy oraz samodzielnej egzystencji, oraz osób, które ukończyły 75 lat.

Część seniorów ma również szansę na podwyżkę swojej emerytury. Wszystko za sprawą zmian, jakie miały miejsce w tablicach średniego dalszego trwania życia, przygotowanych przez GUS. Emeryt ma możliwość zawnioskowania o ponowne przeliczenie swojego świadczenia.

To prawo przysługuje jednak tylko niektórym. Mowa o emerytach, którzy urodzili się po 31 grudnia 1948 roku, a także tych, którzy już po przyznaniu świadczenia odprowadzali składki emerytalne bądź pracowali. Ci seniorzy mogą otrzymać dodatkowo nawet 100 złotych do swojej emerytury.

Zdjęcie Aby złożyć wniosek o 500 plus dla seniora należy zgłosić się do najbliższego urzędu ZUS lub KRUS albo złożyć wniosek przez internet / 123RF/PICSEL

500 plus jest umowną nazwą świadczenia uzupełniającego, które jest wypłacane seniorowi dożywotnio co miesiąc. Otrzymać mogą je te osoby, które są niezdolne do samodzielnej egzystencji, a także nie są uprawnione do świadczenia pieniężnego, finansowanego ze środków publicznych.

Seniorzy, którzy są uprawieni do tych świadczeń mogą otrzymać 500 plus pod jednym warunkiem - łączna wysokość brutto otrzymywanych przez nich świadczeń nie może przekroczyć 1600 złotych.

Tylko wybrani otrzymają dodatkowe 200 zł do emerytury

Kolejna opcja skierowana jest do kobiet. Tzw. "matczyna emerytura" przysługuje emerytkom, które zrezygnowały z pracy na rzecz opieki nad dziećmi.

Założeniem programu "mama 4+" jest dożywotne wypłacanie minimalnej emerytury tym matkom, które wychowały co najmniej czwórkę dzieci i osiągnęły wiek 65 lat. "Jest przeznaczony dla osób, które żeby wychować co najmniej czworo dzieci nie mogły podjąć pracy zarobkowej lub z niej zrezygnowały, a dziś żyją na granicy ubóstwa, nie mając prawa do świadczeń nawet na minimalnym poziomie. Rodzicielskie świadczenie uzupełniające zapewni podstawowe środki do życia" - informuje Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.