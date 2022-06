Rządowy program "Mama 4+" uruchomiony został w 2019 roku. To rodzicielskie świadczenie uzupełniające, które ma pomóc przede wszystkim kobietom, które poświęciły się wychowaniu czwórki lub większej liczby dzieci, rezygnując z pracy zawodowej lub pracując za krótko, by uzyskać prawo do choćby minimalnej emerytury.

Świadczenie wypłacane jest na wniosek osoby zainteresowanej po osiągnięciu przez nią wieku emerytalnego - 60 lat w przypadku kobiet i 65 w przypadku mężczyzn.

Jak podaje Ministerstwo Rodziny i Polityki Społeczne, rodzicielskie świadczenie uzupełniające w ramach programu Mama 4+ otrzymuje przeszło 71 tys. osób. Najwięcej z nich mieszka na Śląsku (7,6 tys.), w Wielkopolsce (7,1 tys.) i Małopolsce (6,2 tys.). W sumie to już blisko 1,4 mld zł wsparcia.

rodzicielskie świadczenie uzupełniające w ramach programu Mama 4+ otrzymuje przeszło 71 tys. osób. Najwięcej z nich mieszka na Śląsku (7,6 tys.), w Wielkopolsce (7,1 tys.) i Małopolsce (6,2 tys.). W sumie to już blisko 1,4 mld zł wsparcia. Świadczenie uzupełniające jest corocznie waloryzowane.

Więcej o świadczeniach przeczytasz na stronie: kobieta.interia.pl.

Reklama

Mama 4 Plus - wprowadzenie świadczenia rodzicielskiego

Program Mama 4 Plus został przygotowany po to, aby pomóc rodzinom. Skierowany głównie do kobiet (mężczyźni w określonych przypadkach również mają możliwość skorzystania ze świadczenia), które poświęcił się wychowywaniu dzieci (4+), zrezygnowały z pracy, pracowały za krótko, aby móc uzyskać minimalną emeryturę, mogą otrzymać dodatkowe pieniądze.

- Jeszcze niedawno rodzice, a przede wszystkim kobiety, które rezygnując z pracy zawodowej na rzecz opieki nad dziećmi, były zostawione niejako same sobie. Zmieniło się to 1 marca 2019 r. Wtedy właśnie wszedł w życie program "Mama 4+" wprowadzający rodzicielskie świadczenie uzupełniające mówiła, podsumowując dwa lata działania programu, minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg

Sprawdź również: Nie tylko "trzynastka" i "czternastka". Oto wszystkie emerytalne bonusy

Mama 4 PLUS - dla kogo dodatkowe świadczenie? Jakie warunki trzeba spełniać?

Jak tłumaczy ZUS, rodzicielskie świadczenie uzupełniające może otrzymać, osoba, które nie ma dochodu zapewniającego niezbędne środki utrzymania i jest:

matką, która ukończyła 60 lat oraz urodziła i wychowała lub tylko wychowała co najmniej 4 dzieci,

ojcem, który ukończył 65 lat oraz wychował co najmniej 4 dzieci, ponieważ matka dzieci zmarła, porzuciła je lub przez długi czas ich nie wychowywała.

Aby otrzymać świadczenie, trzeba także mieszkać w Polsce i mieć tutaj tzw. ośrodek interesów życiowych (płacić podatki) przez co najmniej 10 lat (po ukończeniu 16 roku życia), a także mieć:

polskie obywatelstwo lub

obywatelstwo jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej albo państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) i mieć prawo pobytu lub prawo stałego pobytu w Polsce, lub

zalegalizowany pobyt w Polsce (jeśli jesteś cudzoziemcem).

Mama 4 Plus - ile wynosi w 2022 roku?

Zdjęcie 13. i 14. emerytura pomogą podreperować budżet seniorów w 2022 roku, jednak oprócz tego, seniorzy mogą skorzystać również z innych udogodnień / 123RF/PICSEL

Świadczenie w ramach programu Mama 4 Plus podlega corocznej waloryzacji. Od marca br. jest wyższe. Wynosi tyle, co gwarantowana minimalna emerytura - 1338,44 zł brutto. Jeśli osoba nie pobiera emerytury ani renty, rodzicielskie świadczenie uzupełniające przysługuje właśnie w wysokości najniższej emerytury.

A co w przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenie, pobiera emeryturę lub rentę w wysokości niższej niż najniższa emerytura? Wtedy rodzicielskie świadczenie uzupełniające będzie dopełnieniem do najniższej emerytury. - Oznacza to, że kwota rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego będzie równa różnicy pomiędzy najniższą emeryturą a wysokością pobieranej emerytury albo renty - tłumaczy ZUS.

Mamy 4 + otrzymują również trzynastą i czternastą emeryturę.

Pieniądze wypłaca są od pierwszego dnia miesiąca, w którym prezes ZUS wydał decyzję, nie wcześniej jednak niż od dnia, w którym wnioskujący osiągnął powszechny wiek emerytalny (60 lat - kobiety, 65 lat - mężczyźni).

Urodziłeś się w latach 1948-1969? Sprawdź, czy przysługuje ci wcześniejsza emerytura

Mama 4 Plus - niezbędne dokumenty

Aby móc ubiegać się o świadczenie, należy wypełnić prawidłowo odpowiedni wniosek. Można pobrać go zarówno we wszystkich placówkach ZUS, jak i na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Dodatkowo do wniosku trzeba dołączyć dokumenty

informację o numerach PESEL dzieci,

oświadczenie o sytuacji osobistej, rodzinnej, majątkowej i materialnej,

zagraniczny dokument stanu cywilnego potwierdzający urodzenie dziecka, jeżeli akt urodzenia dziecka nie jest sporządzony w polskim rejestrze stanu cywilnego,

orzeczenie sądu o powierzeniu sprawowania pieczy zastępczej nad dzieckiem,

inne dokumenty, które mogą mieć wpływ na przyznanie świadczenia.

14. emerytura i złotówka za złotówkę. Jak sprawdzić, ile dostanę na konto?

Przyadki, w których można nie otrzymać świadczenia w ramach programu Mama 4 Plus?

Jest kilka przypadków, w których osoba ubiegająca się o świadczenie rodzicielskie może otrzymać odmowę. Jak podaje ZUS, takie decyzje zapadają wtedy, kiedy wnioskodawca nie jest uprawniony do emerytury albo renty w wysokości co najmniej najniższej emerytury. Pieniądze nie zostaną przyznane także osobie, która jest tymczasowo aresztowana albo przebywa w więzieniu (z wyłączeniem odbywania kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego).

Można również nie otrzymać świadczenia rodzicielskiego uzupełniającego, jeśli zostaliśmy pozbawieni władzy rodzicielskiej albo Sąd ograniczył przez umieszczenie dziecka lub dzieci w pieczy zastępczej. Z programu Mama 4 Plus nie skorzystają także osoby, które "długotrwale zaprzestały wychowywania dzieci". - Rodzicielskie świadczenie uzupełniające przysługuje wyłącznie wtedy, gdy w trakcie jego pobierania mieszkasz w Polsce - podkreślają pracownicy ZUS.

***

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Jak powinna być dieta dla seniora? Newseria Lifestyle