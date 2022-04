Donosił na Jana Pawła II? Historia o. Konrada Hejmo

Ojciec Konrad Hejmo należał do bliskiego otoczenia Jana Pawła II. W ankiecie do leksykonu "Kto jest kim w Kościele" przyznał, że jego ulubionym zajęciem było "uważne śledzenie życia i nauczania Ojca Świętego”. Jak bardzo uważne? 27 kwietnia 2005 roku prezes Instytutu Pamięci Narodowej Leon Kieres do informacji publicznej podał, że o. Hejmo donosił w latach 80. na Karola Wojtyłę. Te zarzuty wywołały skandal.

Zdjęcie O. Konrad Hejmo nie przyznaje się do tajnej współpracy. Mówił o „zszarganiu pamięci Jana Pawła II” / Wojciech Strozyk/REPORTER / East News