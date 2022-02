Objawienia polskiej stygmatyczki. Co zobaczyła Jadwiga Bartel?

Życie i styl

Dołącz do nas:

O Jadwidze Bartel było głośno w latach 80. XX wieku. Polska mistyczka i stygmatyczka co tydzień w piątek przeżywała mękę, podobną do tej, której doświadczył Jezus na krzyżu. Wizjonerka z Radomina miała również dar jasnowidzenia. Jej przepowiednie do dziś budzą strach. Co zobaczyła?

Zdjęcie Wczesne objawienia Jadwigi – pochodzące w lat 60. i 70. – sprawiły, że o kobiecie zaczęło być głośno. Kim była Jadwiga Bartel? / Facebook