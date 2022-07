Dopłaty do węgla. Co mówi ustawa?

Życie i styl „Maluchy za kraty”? Sejm przyjął kontrowersyjną ustawę Będą dopłaty do węgla. Ustawa czeka na podpis prezydenta Andrzeja Dudy. Szacuje się, że wejdzie w życie na przełomie lipca i sierpnia.

Zgodnie z ustawą jedno gospodarstwo domowe będzie miało możliwość zakupu węgla w cenie maksymalnie za 996,60 zł brutto za tonę. Skorzystać z tego mogą zarówno odbiorcy indywidualni, jak i spółdzielnie oraz wspólnoty mieszkaniowe, które używają węgla w celach grzewczych. Przewidziano jednak pewne ograniczenia. Będzie można kupić jedynie trzy tony za ustaloną kwotę.

Zdjęcie Chcąc kupić węgiel w zaproponowanej cenie, trzeba będzie zarejestrować się elektronicznie lub za pośrednictwem Poczty Polskiej w specjalnie utworzonej bazie danych / Bartlomiej Magierowski/East News / East News

Dopłaty do węgla nie będą wypłacane kupującym a przedsiębiorcom, którzy wykonują działalność gospodarczą w zakresie wprowadzania do obrotu paliw i widnieją w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych. Przewidziano, że będą one wynosić nie więcej niż 1073,13 gr brutto za sprzedaną jedną tonę paliwa stałego dla jednego gospodarstwa domowego. Rząd planuje przeznaczyć na to trzy mld zł.

Jak skorzystać z dopłat do węgla?

By kupić węgiel w podanej w ustawie cenie, trzeba będzie udać się do sprzedawcy, który dołączył do programu lub zamówić go w sklepie PGG. Poza tym należy przedstawić sprzedającemu informacje dotyczące ilości węgla kupionego od momentu wejścia w życie ustawy. Wymagana będzie również deklaracja dotycząca źródła ciepła złożona do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Chcąc kupić węgiel w zaproponowanej cenie, trzeba będzie zarejestrować się elektronicznie lub za pośrednictwem Poczty Polskiej w specjalnie utworzonej bazie danych. Sprzedawcy mogą dobrowolnie przystąpić do programu.

