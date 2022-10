Dzień bez stanika 2022. Oto gwiazdy, które chętnie pomijają tę część garderoby

Dzień bez stanika przypadający na 13 października zainicjowały Stany Zjednoczone w 2011 roku. Początkowo świętowano 9 lipca, jednak w ciągu trzech latach przeniesiono je na październik - miesiąc świadomości raka piersi. To nietypowy dzień zachęca wszystkie kobiety do chwilowej rezygnacji noszenia z biustonosza, aby tym samym zwrócić uwagę na temat poważnej choroby zagrażającej życiu. Dzień bez stanika ma propagować profilaktykę nowotworu piersi — zwrócić uwagę na samodzielne i okresowe badania, które mogą pozwolić na szybkie wykrycie guza.

Reklama

Wstyd czy przyzwyczajenia kulturowe?

W naszej kulturze utarło się, że kobiety powinny nosić stanik. Wiele z nich, szczególnie latem, nie musiałoby, a nawet nie chciałoby zakładać biustonosza, jednak boją się opinii otoczenia. Niekiedy też ogarnia je wstyd, gdy widzą krytyczne spojrzenia innych osób. W roku 2022 coraz więcej jednak kobiet i młodych dziewczyn świadomie decyduje się na częstszą rezygnację z biustonosza. Jest to dla nich przede wszystkim bardziej komfortowe. Dzień Bez Stanika ma na celu przypomnienie kobietom, że nie powinny czuć się pewnie w swoim ciele i mieć prawo o decydowaniu, co chcą na siebie zakładać.

Gwiazdy, które zrezygnowały ze stanika

Wiele polskich oraz zagranicznych gwiazd nie zakłada na co dzień biustonosza. Również podczas większych wyjść, np. na uroczystych galach obserwuje się, że do eleganckich strojów rezygnują ze stanika. Jak można było wiele razy zauważyć, całość takiej stylizacji prezentuje się naprawdę świetnie - dobrze skrojony strój jest w stanie podnieść biust, a dzięki pominięciu tej części garderoby można bardziej podkreślić dekolt czy odkryć plecy. Oto celebrytki, które cenią komfort i chętnie rezygnują z noszenia biustonosza.

Zobacz także: Dzień bez stanika 2021. Te gwiazdy zostawiły biustonosze w szafie

Joanna Krupa

Joanna Krupa chętnie rezygnuje ze stanika - szczególnie do wieczorowych kreacji. Dzięki temu może wybrać takie stylizacje, które pięknie odsłaniają dekolt oraz plecy. Mimo iż gwiazda rezygnuje ze stanika, zawsze prezentuje się z klasą.

Zdjęcie Joanna Krupa często rezygnuje ze stanika, zarówno w codziennych jak i bardziej eleganckich stylizacjach / TRICOLORS/ / East News

Katarzyna Warnke

Kasia Warnke czasami zupełnie zapomina o istnieniu biustonosza. Aktorka świetnie czuje się bez tej części garderoby i przez to nierzadko wywołuje poruszenie w mediach. Dzięki niej wiele kobiet porzuciło wstyd i odważyło się "uwalniać" swoje piersi z niewygodnych staników.

Zdjęcie Kasia Warnke nie lubi nosić biustonosza. Najwyraźniej jest dla niej niekomfortowy / TRICOLORS/ / East News

Anja Rubik

Anja Rubik również nie potrzebuje biustonosza, by czuć się pięknie i atrakcyjnie. Jedna z najbardziej znanych na świecie modelek, często łamie stereotypy, dlatego wybierając stylizacje na wybiegi, ale i te codzienne - bardzo często zostawia stanik w szafie.

Zdjęcie Anja Rubik bez stanika czuje się świetnie. Zachęca też inne kobiety, aby czasem rezygnowały z tej części garderoby / VIPHOTO / East News

Julia Wieniawa

Julia Wieniawa coraz częściej widywana jest w odważnych, odsłaniających sporo ciała stylizacjach. Młoda aktorka nie ma oporów przed eksponowaniem swojego ciała. Bez stanika czuje się bardzo swobodnie, co podkreślała już niejednokrotnie.

Zdjęcie Julia Wieniawa lubi eksperymentować z modą, dlatego coraz częściej rezygnuje ze stanika / Wojciech Olkuśnik / East News

Ewa Chodakowska

Ewę Chodakowską widywano już wielokrotnie bez biustonosza. Polska gwiazda fitness chętnie eksponuje swoje piersi i pozwala im odpocząć od biustonosza. Stosuje tę zasadę zarówno do bardziej odkrytych sukienek jak i zwykłych bluzek czy sweterków. Dużo chętniej natomiast sięga po staniki sportowe, które w trakcie intensywnych treningów są konieczne.

Zdjęcie Ewa Chodakowska nie krępuje się pokazywać publicznie bez biustonosza / East News

Irina Shayk

Irina Shayk - światowej sławy modelka, na sesje zdjęciowe czy wybiegi nie zabiera biustonosza. Uważa, że nie jest on jest potrzebny, aby czuć się atrakcyjnie. Co więcej, stylizacje które zakłada prezentują się przez to jeszcze bardziej efektowanie.

Zobacz też: Paulina Sykut-Jeżyna bez stanika! Podkreśliła zgrabne ciało

Zdjęcie Irina Shayk uwielbia zakładać mocno wykrojone stroje - szczególnie na większe wyjścia / East News

Melania Trump

Kilka lat temu, zdjęcia byłego prezydenta Stanów Zjednoczonych i jego żony - Melanii Trump obiegły media. Podczas uroczystości 4 lipca, 52 letnia pierwsza dama USA założyła bowiem białą sukienkę, rezygnując przy tym z biustonosza. Jej "naturalność" rzucała się w oczy, o czym zaczęły rozpisywać się serwisy plotkarskie. Melania Trump jest na tyle pewną siebie kobietą, że nie czuła wstydu ani zażenowania. Co więcej, była dumna, że wybrała akurat taką stylizację.

Zdjęcie Zdjęcia Melanii Trump bez stanika odbiegły media w 2019 roku / Getty Images

Czytaj więcej: Melania Trump bez stanika

Jennifer Lopez

Widok Jennifer Lopez z dekoltem do pasa czy zupełnie gołymi plecami nie jest niczym nadzwyczajnym. Szczególnie podczas uroczystych gali czy innych wydarzeń. Nic dziwnego, że jedna z najbardziej znanych piosenkarek na świecie chętnie rezygnuje z noszenia biustonosza. Zyskuje tym tylko na wyglądzie, bo w ten sposób podkreśla swoje latynoskie kształty.

Zdjęcie Głębokie dekolty w stylizacjach to coś, co Jennifer Lopez ewidentnie lubi / Invision / East News