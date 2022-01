Dzień Osób Nieśmiałych i Ukrytej Miłości jest obchodzony dokładnie miesiąc przed Walentynkami - 14 stycznia. To symboliczna i nieprzypadkowa data. Podczas tego mało znanego święta skupiamy się na osobach, które - mimo że kochają - mają problem z wyrażeniem swoich uczuć i walczą z nieśmiałością w okazywaniu ich. Kto nie zmagał się z takim stanem?

Jak pokazują badania, ale także konkretne głosy w internetowych grupach czy forach - lęk przed odrzuceniem, obawa, jak zostaniemy przyjęci i wstyd często blokują nas przed wyrażeniem uczucia.

Jak okazać uczucie, kiedy zaczynamy się z kimś spotykać? A może ktoś jest już naszym wieloletnim partnerem, ale temperatura między nami wygasła? Oto trzy konkretne pomysłów, co możesz zrobić.





Rozmowa z partnerem

Reklama

Rozmowa z partnerem lub partnerką jest kluczowa. Często wystarczy samemu się otworzyć, by poskutkowało to otwarciem drugiej strony. Kiedy zaczynamy się dzielić swoimi pragnieniami, fantazjami, ale także wątpliwościami, obawami i dylematami, jest to nasz naturalny przejaw zaufania wobec partnera. Pokazujemy, że zależy nam na szczerej, otwartej relacji i ośmielamy naszą drugą połówkę, by również się otworzyła.





Mów o swoich potrzebach

Ważne jest, by próbować się przełamywać i mówić o swoich potrzebach. Nie warto zakładać, że nasz partner lub partnerka domyśli się czego oczekujemy lub jakie mamy uczucia w stosunku do niego lub do niej. Nie chodzi o przekraczanie siebie na siłę lub wyznania miłosne, kiedy nie jesteśmy na nie gotowi - jednak mamy prawo czuć się bezpiecznie w relacji, a najlepszym sposobem na to jest szczera rozmowa.





Bądź z nim w kontakcie

Jeśli jesteś nieśmiała, nie musisz od razu stawać się wampem i zarzucać setkami pieprznych wiadomości lub zdjęć. Jednak miłosna wiadomość - czuły SMS lub, jeśli czujesz, że to w zgodzie z tobą, bardziej pikantny - może zdziałać cuda! Jeśli twój partner często wyjeżdża, to szczególnie ważne - sprawcie, żeby atmosfera między wami była cały czas gorąca!



Przeczytaj też:



Paragony grozy. Jakub i Dawid przerażeni wzrostem cen w restauracji



Bułgarskie targi żon. Stary zwyczaj i szansa na znalezienie bogatego męża dla córki



Ryby bez smażenia. Jak je przygotować, żeby były zdrowe?



* * *



Zobacz więcej: