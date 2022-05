Dzik w jednym z krakowskich salonów fryzjerskich. Internauci: "To Stefan!"

Życie i styl

W Krakowie doszło do niecodziennego zdarzenia z dzikiem w roli głównej. Zwierzę wtargnęło do jednego z salonów fryzjersko-kosmetycznych, a przerażone osoby przebywające w środku wybiegły i zamknęły go. Okazuje się, że to nie pierwszy raz, kiedy dziki pojawiają się na tym krakowskim osiedlu.

Zdjęcie Dzik pojawia się w Krakowie nie po raz pierwszy / 123RF/PICSEL