Dziś uroczystość świętych Apostołów Piotra i Pawła. Paliusz otrzyma abp Tadeusz Wojda

W uroczystość świętych Apostołów Piotra i Pawła papież święci paliusze, które są później nakładane przez przedstawiciela Stolicy Apostolskiej w miejscowej bazylice archikatedralnej. Są one symbolem władzy, jaką metropolita sprawuje w kościele lokalnym.

Uroczystość świętych Aspostołów Piotra i Pawła: Czym jest paliusz?

Paliusz to noszony na ramionach biały pas, którego dwa końce spływają na plecy i piersi. Utkany jest on z wełny dwóch owiec pobłogosławionych przez papieża w dzień wspomnienia męczennicy św. Agnieszki. Jest on zdobiony haftowanymi krzyżami i szpilkami i nakłada się go na ornat.

Metropolita może używać paliusza w każdym kościele swojej prowincji, której przewodniczy, nigdy jednak poza nią. Gdy metropolita zostaje przeniesiony na inną stolicę, potrzebuje nowego paliusza.

Reklama

W tym roku paliusz otrzyma metropolita gdański, abp Tadeusz Wojda, a uroczystość nałożenia odbędzie się w bazylice archikatedralnej w Gdańsku - Oliwie, w niedzielę, 28 września tego roku. Uroczystego aktu nałożenia paliusza dokona abp Salvatore Pennacchio, nuncjusz apostolski w Polsce.

Uroczystość świętych Apostołów Piotra i Pawła: Kim byli apostołowie?

Apostołowie Piotr i Paweł byli założycielami gminy chrześcijańskiej w Rzymie, tam też znajdują się ich relikwie i sanktuaria. Apostoł Piotr, wcześniej Szymon, pochodził z Betsaidy. Pozostawił po sobie dwa listy, należące do Pisma świętego Nowego Testamentu. Apostoł Piotr poniósł śmierć męczeńską na wzgórzu watykańskim. Na swoją własną prośbę został powieszony na krzyżu głową w dół - czuł się niegodny, by ponieść taką śmierć jak Jezus Chrystus.

Apostoł Paweł (Szaweł) pochodził z Tarsu i był obywatelem rzymskim, a jego rodzina należała do faryzeuszów. Apostoł Paweł nawrócił się pod Damaszkiem i zaraz po chrzcie rozpoczął głoszenie nauk Jezusa Chrystusa. Zmarł za bramą Ostyjską w Rzymie. Apostoł napisał trzynaście listów do gmin chrześcijańskich, włączonych do ksiąg Nowego Testamentu.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Wydarzenia": Fundacja Polsat od 25 lat pomaga zmieniać świat na lepsze Polsat News

***



Zobacz również:



Papież Franciszek: Kościół potrzebuje lepszego zrozumienia roli kobiet

Cennik usług kościelnych: "Co łaska", czyli ile?

Ratowała żydowskie dzieci, była "Biskupem Warszawy"