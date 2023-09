Myśleli, że kupują szczeniaka husky. Oto co wyrosło ze słodkiego psa

Październik 2023 będzie miesiącem, który może sporo namieszać - w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Do osób, dla których ostatnie tygodnie były pasmem niepowodzeń i frustracji, w końcu uśmiechnie się los. Początki jesieni przyniosą im sporo motywacji do działania, a ich trudny zostaną wynagrodzone. Na horyzoncie pojawią się osoby, które okażą pomocną dłoń lub też zupełnie zawrócą w głowie. Niektórym znakom zodiaku październik przyniesie więc nie tylko pieniądze ale i miłość. Szczególnie u trzech spośród dwunastu znaków zodiaku życie obróci się o 180 stopni - i będą to wyłącznie zmiany na lepsze. Chcesz wiedzieć czy należysz do grona tych szczęśliwców? Oto horoskop dla tych znaków zodiaku, którym październik przyniesie wiele radości.

Znaki zodiaku, którym październik 2023 przyniesie szczęście

Baran (21 marca-19 kwietnia) dla zodiakalnych Baranów tegoroczny październik przyniesie przede wszystkim korzyści w sferze zawodowej. Wielomiesięczne starania zostaną w końcu docenione i przyjdzie pora na długo wyczekiwany awans. Dzięki wspięciu się na wyższy szczebel poczucie wartości Baranów znacznie wzrośnie. Powinny jednak pamiętać, aby w tym momencie nie siadać na laurach i nadal dawać z siebie jak najwięcej. Szef z pewnością to doceni.

Wodnik (20.01-18.02) - dla tego znaku zodiaku październik będzie kluczowym i przełomowym momentem, jeśli chodzi o życie uczuciowe. Poszukiwania drugiej połówki mają teraz duże szanse zakończyć się powodzeniem. Z kolei osoby będące w związkach poczują się w swoim towarzystwie jeszcze lepiej i nie będą szczędzić sobie czułości. To idealny moment na romantyczny, weekendowy wyjazd.

Zdjęcie U Wodników pora na pielęgnowanie relacji i spędzanie chwil tylko we dwoje. To wzmocni wasze uczucie / 123RF/PICSEL

Koziorożec (22.12-19.01) - do osób spod znaku Koziorożca w październiku los się w końcu uśmiechnie. Problemy finansowe, które w ostatnim czasie spędzały sen z powiek wreszcie się zakończą. Co więcej u Koziorożców jesienią przewiduje się niespodziewany przypływ gotówki - możliwa podwyżka lub premia w pracy, a nawet wygrana na loterii. Problemy w życiu osobistym również się zakończą. Konflikty zostaną zażegnane, a nowo nawiązane znajomości mają wielką szansę przerodzić się w trwałe przyjaźnie czy też głębokie uczucia. Koziorożce w październiku w końcu odetchną z ulgą.

