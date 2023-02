Emerytka miażdży pączki Magdy Gessler. "Skandal, hańba"

Cena pączków od Magdy Gessler

Życie i styl Katarzyna Bosacka radzi w kwestii pączków z supermarketu. "Pochodzą one z ciasta głęboko mrożonego" Pączki to nieodłączny element tłustego czwartku i niemal każdy skłania się do kupienia w tym dniu chociaż jednej sztuki. Jak się okazuje, w tym roku inflacja nie ominęła również tych słodkości. Obecnie w cukierniach pączki kosztują od kilku do nawet kilkunastu złotych.

Co roku wiele kontrowersji wzbudza cennik słodkości sprzedawanych przez Magdę Gessler.

"U Fukiera" można kupić pączki z konfiturą z płatków róż lub konfiturą malinową. Jedna sztuka kosztuje 15 zł. W cukierni "Słodki Słony" cena jest nieco wyższa. Tam Magda Gessler oferuje je za 18 zł za sztukę.

Reakcja emerytki na cenę pączków od Magdy Gessler

Na TikToku redakcji goniec.pl właśnie pojawiło się nagranie, na którym można zobaczyć reakcję jednej z emerytek na wieść o cenie pączków, które sprzedaje Magda Gessler. "Przecież to o pomstę do nieba woła. To jest szataństwo. Rozbój w biały dzień. Czy ta pani myśli? Czy ona naprawdę taka biedna jest? Jeszcze się nie dorobiła? Niech uważa, żeby się nie dorobiła garbu" - powiedziała oburzona seniorka.

Emerytka słysząc, w jakiej cenie Magda Gessler sprzedaje pączki, natychmiast zareagowała. Kobieta nie kryła, że to wysoka cena i nie każdy może sobie pozwolić na taki zakup. "Przecież to jest skandal! Hańba! Ludzie, no jak emerytka może kupić pączka za 18 złotych. [...] Niedobrze się robi. Już nie chce być wulgarna, bo bym powiedziała naprawdę bardzo źle" - podsumowała seniorka.

Słowa emerytki wywołały dyskusję w sieci. Nagranie, na którym komentuje pączki Magdy Gessler, spotkało się ze sporym odzewem ze strony internautów. Wielu z nich podzieliło jej zdanie. "To się nazywa wyzysk i chciwość. Wszelkie wypieki sama piekę i na 48 pączków straciłam na artykuły 22 złote", "Reasumując. Nadzienie 3 złote. Ciasto 5 złotych. Nazwisko 10 złotych. Podliczając wychodzi 18 złotych", "18 zł ? Masakra... Dobrze babcia prawi. A co te pączki ze złota?" - pisali internauci.

Pojawiły się również głosy osób, które o pączkach od Magdy Gessler myślą w odwrotny sposób. "Niech każdy kupuje to, na co go stać. Jak nie mogę sobie pozwolić na pączka za 18, to kupuje za 6... w czym problem?", "Nikt nikomu nie każe takich kupować. Nie stać, nie kupuje, nie komentuje, wolny rynek"- można przeczytać na TikToku.

