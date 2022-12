Spis treści: 01 Emerytura stażowa - komu przysługuje

Garść ważnych informacji dotyczących nowego wieku emerytalnego i zmian w pomyśle dotyczącym emerytur stażowych.

Nowy wiek emerytalny dla chętnych w 2023 roku raczej nie ulegnie zmianie. Jeszcze nie tak dawno mówiło się o tym, że emerytury stażowe mogłyby zostać wprowadzone w Polsce w 2023 roku - aby tak się stało, prace musiałyby się zakończyć pod koniec 2022 roku. Na te zmiany trzeba będzie najprawdopodobniej jeszcze poczekać.

Emerytura stażowa - komu przysługuje

Emerytura stażowa to dodatkowa i nowa możliwość przejścia na emeryturę bez względu na wiek po wykazaniu się okresem ubezpieczeniowym. To 40 lat dla mężczyzn i 35 lat dla kobiet.

To oznacza, że jeśli przez ten czas wpłacane były składki pozwalające na wypłatę co najmniej minimalnej emerytury, każdy będzie miał prawo dokonać wyboru. Pracować czy zakończyć działalność? To już zależałoby od decyzji danej osoby.

Emerytura stażowa - dwa projekty

Emerytury stażowe to temat, którzy budzi gorące dyskusje już od kilku lat. Wprowadzenie takiego świadczenia obiecywał prezydent Andrzej Duda. Wspominał o nim m.in. podczas kampanii wyborczej latem 2020 roku.

W grudniu 2021 roku złożył projekt w Sejmie. Projekt dotyczący emerytur stażowych złożyła w Sejmie "Solidarność" - podpisało się pod nim 235 tys. osób.

Zgodnie z propozycją prezydenta na wcześniejsze emerytury będą mogły przejść osoby poniżej ustawowego roku emerytalnego ze stażem pracy: 39 lat w przypadku kobiet i 44 lata w przypadku mężczyzn. Do tego dochodzi również zgromadzony kapitał emerytalny, który wystarczyłby na emeryturę w wysokości co najmniej najniższej emerytury.

Propozycja "Solidarności" zakłada z kolei niższy staż pracy niż ten z projektu prezydenta Dudy. W tym przypadku świadczenie przysługiwałoby kobietom, które mają na koncie łącznie 35 lat okresów składkowego i nieskładkowego, a mężczyznom - posiadającym ich 40.

Emerytury stażowe. Prezes PiS: "nie stać nas"

Głos w sprawie emerytur stażowych zabrał niedawno Jarosław Kaczyński. Prezes PiS został zapytany o emerytury stażowe podczas spotkania z wyborcami w Chojnicach. Kaczyński przyznał, że na razie nie stać nas na wprowadzenie emerytur stażowych.

Wcześniejsza emerytura 2023 dla chętnych

Kto może przejść na wcześniejszą emeryturę? W Polsce istnieją uprzywilejowane grupy zawodowe - to m.in. policjanci, strażacy, wojskowi, górnicy, sędziowie i prokuratorzy oraz ratownicy górscy. Warunkiem przyznania wcześniejszych uprawnień do emerytury jest praca w szczególnych warunkach - np. szkodliwych dla zdrowia.

Wcześniejsza emerytura to comiesięczne świadczenie przysługujące osobie ubezpieczonej, które jest wypłacane wcześniej niż obowiązujący ustawowo wiek emerytalny. Od kilku lat standardowy wiek emerytalny w Polsce to 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn.

