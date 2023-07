Na pozostałym obszarze kraju pogoda będzie raczej płatać figle. Zza chmur będzie wyłaniać się słońce, aby już za chwilę zniknąć, ustępując miejsca opadom deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie od zaledwie 18-20 st. C na Pomorzu i Podhalu, 24-25 st. C w centrum oraz do 27-28 st. C na południowym wschodzie.

Zobacz również: Wynoszą z lasów wiadra i kosze z kopkami. Ten grzyb to jednak kłopotliwa "pułapka"

Znów będzie niebezpiecznie. W nocy burze nie ustąpią

W nocy opady deszczu i intensywne burze nie odpuszczą. Niebezpiecznie będzie szczególnie na południowym zachodzie kraju, gdzie lokalnie zagrzmi, a po północy obficie popada. Przelotny deszcz i grzmoty nawiedzić mogą również południe, wschód i centrum Polski.

Termometry o świcie pokażą zaledwie 11 st. C na Pomorzu i od 13 do 16 st. C w głębi kraju.

Zdjęcie Prognoza pogody. Nad Polską szaleje falujący front. IMGW ostrzega / INTERIA.TV / 123RF/PICSEL

Pogoda odbije się na naszym samopoczuciu. Te osoby powinny na siebie uważać

Wtorkowa aura, obok niebezpiecznych zjawisk atmosferycznych, mocno odbije się również na naszym samopoczuciu. Biomet na obszarze całego kraju będzie bowiem niekorzystny. Przez cały dzień będzie duszno i wilgotno.

"W Polsce północnej na ogół niekorzystne warunki biometeorologiczne w godzinach wieczornych osłabną do obojętnych. W województwach południowych i na południowym wschodzie początkowo obojętna biotropia pogody w dzień pogorszy się do niekorzystnej i jako taka utrzyma się aż do wieczora. Na pozostałym obszarze kraju dominować będą obojętne warunki biometeorologiczne, które w ciągu dnia przejściowo pogorszą się do niekorzystnych." - informuje IMGW.

Burzowa aura może mocno zaszkodzić szczególnie tym osobom, które cierpią na przewlekłe choroby serca. Pacjenci kardiologiczni powinni unikać wysiłku, stawiając raczej na odpoczynek. Burze odbiją się również na samopoczuciu astmatyków, którzy mogą skarżyć się na świszczący kaszel, duszności czy przyspieszony oddech. Dodatkowo, w najbliższych godzinach mogą nasilić się bóle reumatyczne, a nagła zmiana pogody u nieco bardziej wrażliwych osób może wywołać silne ataki migreny.

Przy okazji podobnej, niestabilnej pogody, nieswojo mogą czuć się jednak niemal wszyscy. Skoki ciśnieniami, z jakimi mamy do czynienia tuż przed burzami, mogą spowodować rozdrażnienie, niepokój czy wzmożony stres. Działanie na najwyższych obrotach może być w najbliższych godzinach utrudnione.

Zobacz również: Ogłoszenie z klatki schodowej hitem internetu. „Resztki jedzenia to afrodyzjak”