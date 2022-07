Za dwukrotne nałożenie szamponu i płukanie włosów grozi do 500 euro mandatu. To decyzja burmistrza włoskiego miasteczka Castenaso, który zabronił fryzjerom podwójnego mycia włosów. Powód? Susza, która daje się we znaki Włochom. Tak źle nie było od 70 lat - wyschnięte rzeki i wodne zbiorniki zdecydowanie nie napawają optymizmem. Dlatego samorządy próbują na różne sposoby oszczędzać wodę i w tym celu wymyślają coraz to nowsze propozycje.

Fryzjerzy zapłacą karę

Od teraz fryzjerzy prowadzący swoją działalność w 16-tysięcznym miasteczku niedaleko Bolonii nie mogą już dwukrotnie myć swoim klientom włosów. Władze miasta swoją decyzję uzasadniają tym, że chociaż czynność ma świetny wpływ na fryzurę, pochłania duże ilości wody. A przez ogromną suszę miasto nie może pozwolić sobie na to, by "marnować" ją na taki cel.

W miasteczku działa obecnie 10 salonów fryzjerskich. Zgodnie z zarządzeniem burmistrza Carlo Gubelliniego, w salonach fryzjerskich prowadzone są kontrole - jeśli fryzjer nie przestrzega rozporządzenia, może zapłacić grzywnę w wysokości do 500 euro. Zakaz ma pozwolić na zaoszczędzenie tysięcy litrów wody.

- Jeżeli pomnożymy ilość zużywanej wody dla każdego klienta, mówimy o tysiącach litrów wody dziennie - powiedział Gubellini w rozmowie z "Corriere della Sera". - Castenaso to niewielka miejscowość: proszę sobie wyobrazić, co to oznacza pod względem zużycia wody w dużych miastach. Rozporządzenie wydaliśmy w sobotę, bo braliśmy pod uwagę to, że zakłady fryzjerskie są nieczynne w niedzielę i poniedziałki. Dlatego fryzjerzy mają dużo czasu na adaptację - dodał na łamach włoskiego dziennika.

Susza we Włoszech. Władze robią, co mogą

Burmistrz podkreślał, że sytuacja w regionie Emilia-Romania jest tragiczna. Burmistrz alarmował, że region ma rezerwy wody potrzebne na pola uprawne do 29 czerwca, a sytuacja może się drastycznie pogorszyć od lipca. Gubellini zdradził, że spotkał się z pozytywnymi opiniami co do decyzji. - To rozporządzenie nie ma opresyjnego charakteru. Obywatele rozumieją jego powody - przyznał.

Pomimo tego nie wszyscy uważają pomysł władz miasta za trafiony. Cytowana przez "The Guardian" Katia uważa, że decyzja władz Castenaso "jest śmieszna".

- Trudno nie być w stanie dwukrotnie umyć i spłukać włosów. Tego wymagają niektóre produkty, jakie stosujemy i różne rodzaje włosów klientów - przyznała.

Burmistrz Castenaso nie jest w swojej decyzji odosobniony. Włodarze innych miast i miasteczek również wydali rozporządzenia, które mają na celu racjonowanie wody. Taka decyzja zapadła m.in. w Mediolanie, gdzie zostały wyłączone publiczne fontanny. W regionie Lacjum mieszkańcy nie mogą podlewać roślin i napełniać basenów. W mieście Piacenza została nawet zamknięta jedna z elektrowni wodnych - rzeka Pad wyschła do tego stopnia, że turbiny nie są w stanie pracować. Sytuacja nie jest najlepsza również w Lombardii - to w tym regionie rosną gatunki ryżu używane do risotto. Przez suszę pola całkowicie wyschły.

