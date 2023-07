Spis treści: 01 Łatwodostępne i darmowe kąpielisko w mieście

Łatwodostępne i darmowe kąpielisko w mieście

Dorośli w przemoczonych ubraniach, tłumy dzieci w samej bieliźnie lub w strojach kąpielowych, które rodzice celowo zabrali z domu, udając się w pobliże fontanny - to częste widoki podczas letnich, upalnych dni. Skwar w mieście jest o wiele trudniejszy do zniesienia niż na wsi, nie dziwi więc, że mieszkańcy miast i odwiedzający je turyści, szukają każdej możliwości, aby się nieco ochłodzić. Jednym ze sposobów jest zamoczenie stóp, czy całego ciała, w chłodnej wodzie. Miejskie kąpieliska są zatłoczone, często płatne, a w dodatku trzeba do nich dojechać. Tymczasem nieopodal domu wartkim strumieniem wypływa woda z fontanny. Może nie jest to rozbudowane kąpielisko, ale na potrzeby dzieci i by zamoczyć stopy w upalne dni, to wystarczające rozwiązanie. Jak się okazuje, kąpiel w fontannie może nieść ze sobą ogromne ryzyko dla zdrowia.



GIS ostrzega: Fontanny to siedlisko bakterii

W komunikacie Głównego Inspektoratu Sanitarnego opublikowanym w social mediach czytamy:

Woda w fontannach płynie w obiegu zamkniętym. Nie jest badana. Nie nadaje się do kąpieli ani picia. Mogą znajdować się w niej m.in. bakterie gronkowca, salmonelli, pałeczki legionelli czy bakterie kałowe. Główny Inspektorat Sanitarny

Zamknięty obieg sprawia, że wchodząc do fontanny, kąpiemy się w tej samej wodzie, co tłum ludzi, którzy wcześniej odwiedzili to miejsce. Mogły to być na przykład osoby w kryzysie bezdomności, które skorzystały z fontanny, jak z wanny czy miednicy do prania - co oznacza, że kąpiemy się w popłuczynach.

Fontanny służą też psom, ptakom i innym zwierzętom, które mogą załatwiać w nich swoje potrzeby fizjologiczne, co zanieczyszcza wodę między innymi bakteriami kałowymi, takimi jak E.coli czy enterokoki.



Podczas kąpieli w nieprzystosowanej do tego fontannie możemy przypadkiem potknąć się i zranić, a przez otwartą ranę bakterie i wirusy przenikają do organizmu z ogromną łatwością.







Poważne dolegliwości po kąpieli w fontannie

Jak podkreślają specjaliści z Głównego Inspektoratu Sanitarnego, woda w fontannach nie jest badana. Dlatego nie nadaje się do kąpieli czy picia. Zarówno kontakt ze skórą, jak i nawet przypadkowe połknięcie podczas zabawy mogą wywołać wiele, nierzadko poważnych, konsekwencji. Mowa między innymi o:

reakcjach alergicznych: wysypka, świąd, zaczerwienienie skóry;

grzybicy stóp;

innych chorobach skóry;

zapaleniu spojówek;

zapaleniu uszu;

ostrym zapaleniu płuc, które wywołują pałeczki legionelli;

zapaleniu oskrzeli, płuc, tchawicy, migdałków, które jest wynikiem zakażenia gronkowcem;

zapaleniu gardła, płuc, a nawet opon mózgowo-rdzeniowych, które może spowodować zakażenie paciorkowcami;

infekcjach dróg moczowych i pęcherza powodowanych przez enterokoki;

ostrym zatruciu pokarmowym i biegunkach wywołanych bakteriami E.coli.

Grupa podwyższonego ryzyka

Epidemiolodzy zwracają uwagę, że grupą najbardziej narażoną na negatywne skutki kąpieli w fontannie są najmłodsze dzieci. Ich układ odpornościowy nie jest jeszcze w pełni wykształcony, co sprawia, że organizmowi trudniej jest bronić się przed infekcjami. Dlatego im młodsze dziecko, tym dalej powinniśmy trzymać je od fontanny - tymczasem to właśnie maluchy najczęściej dokazują w wypełnionych wodą misach zdobiących miasta.



Z tej samej przyczyny kąpieli w fontannach powinny szczególnie unikać osoby o obniżonej odporności i z zaburzeniami działania układu immunologicznego.



To oczywiście nie oznacza, że fontanny są świetnym miejscem do kąpieli dla dorosłych, bo nawet zdrowe osoby, z prawidłowo funkcjonującym układem odpornościowym mogą z takiej kąpiel wyjść z przykrymi dolegliwościami, których łatwo dało się uniknąć.

