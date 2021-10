Hejterzy wyśmiewali jej wąskie usta. Zareagowała i... żałuje po dziś dzień

Katylee Bailey to gwiazda Tik Toka, której wszechobecny hejt w sieci dał się mocno we znaki. 19-latka zgromadziła aż dwa miliony obserwatorów, ale szybko zapłaciła za to wysoką cenę. Dziś żałuje i przekonuje innych, że nie warto zmieniać się dla obcych ludzi.

Zdjęcie Katylee Bailey nie umiała obronić się przed hejtem. Dziś tego żałuje / Instagram