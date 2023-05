- Przez cały tydzień pracujesz. W weekend nie musisz wcześnie wstawać. Nadchodzi sobota rano i przez uchylone okna słyszysz ten dźwięk. Tak, ten dźwięk. Dźwięk kosiarki. Wiem, że przyjmuje się, że cisza nocna kończy się o szóstej. Ale czy naprawdę nie można poczekać, chociaż do tej 10? Ok, plany, obowiązki... Ale na litość boską! - pomstuje pani Alicja. - Czasami życzę im, żeby kosiarka nagle przestała działać.

"Koncert kosiarek"

Wiosna to czas, w którym pełną parą startuje sezon na koszenie trawników. Czynność ta w niektórych przypadkach może stać się kością niezgody. Powodem jest generowany przez kosiarki hałas. - Czerwcowy, upalny późny wieczór. Wychodzisz do ogrodu, by chociaż na moment odpocząć i zebrać myśli. Rozkoszujesz się zapachem kwiatów, próbujesz się zrelaksować. I wtedy rozpoczyna się koncert - ironizuje pani Małgorzata. - Sąsiad z lewej i sąsiad z prawej. Idealnego rozwiązania nie ma, jeśli chce się żyć w zgodzie. Trzeba przemilczeć i pogodzić się z tym - przyznaje.

Historie o kosiarkach grozy rozpalają również internetowe fora. Te nieraz pękają w szwach od opowieści o sąsiadach decydujących się kosić trawniki nad ranem czy późnym wieczorem. Pytań, co robić w przypadku takiego zachowania, nie brakuje.

Zdjęcie Koszenie trawnika może wywołać niemałą awanturę między sąsiadami / 123RF/PICSEL

"Sąsiad czasami zaczyna o 4 rano i nie narzekamy, tylko zamykamy okna. Lepiej nie zadzierać z sąsiadem, bo nie wiadomo co wymyśli". "Wszyscy bliżsi i dalsi sąsiedzi posiadają kosiarki spalinowe i ich ulubionym zajęciem jest oczywiście koszenie trawników raz w tygodniu. Odbywa się to również w takie dni jak 1 i 3 maja, Boże Ciało czy w niedziele" - czytamy wpisy na różnych forach internetowych.

Część internautów broni jednak "zwyczaju" i nie kryje, że takie dni to jedyne wolne momenty, w których mogą spokojnie działać w ogrodzie. Inni z kolei uważają, że "nie ma co się wtrącać w to, co sąsiad robi w swoim ogródku". W końcu dla niektórych prace w ogrodzie i samo koszenie trawnika to prawdziwy relaks.

"Sąsiedzi mają jakiś radar"

- Kto nie mieszka na wsi, na pewno nie zna podobnej sytuacji: zmęczona całym tygodniem wychodzę w sobotę na taras z kawą w ręku i chcę w końcu odpocząć, napawać się zielonymi widokami, mieć chwilę tylko dla siebie. Ale nie da się. Sąsiedzi mają prawdopodobnie jakiś radar - opowiada Aleksandra.

- Akurat wtedy, kiedy wychodzę, oni zaczynają kosić trawniki. Wszędzie, dookoła, w każdym domu. Tak jest zawsze. Chwila relaksu szybko odchodzi w niepamięć, bo przecież nie da się zebrać myśli, kiedy za uchem słyszysz odgłos kosiarki - mówi.

Nie mógł zasnąć przez kosiarkę sąsiada. Rzucił się na niego z bronią

W niektórych sąsiedzkich sporach o koszenie mogą następować nagłe i niebezpieczne zwroty akcji. Do takiego zdarzenia doszło trzy lata temu.

W lipcu 2020 roku dźwięk kosiarki na tyle rozjuszył mieszkańca Pstrągówki na Podkarpaciu, że... sięgnął po broń i rzucił się na koszącego sąsiada.

O zdarzeniu informowali strzyżowscy policjanci (woj. podkarpackie). Do zdarzenia doszło w ostatnich dniach lipca, po godz. 21.

Zdjęcie Zbyt duży hałas przy koszeniu trawnika? Interwencję rozpocznijmy od spokojnej rozmowy z sąsiadem / 123RF/PICSEL

- Mocno pijany 29-latek położył się do łóżka, jednak odgłosy koszenia trawy nie pozwalały mu zasnąć. Rozzłoszczony postanowił uciszyć sąsiada, a jednocześnie dać mu nauczkę. Ubrany jedynie w bieliznę, z pistoletem w ręku, ruszył w stronę sąsiada. Najpierw wystrzelił w górę, następnie wycelował broń w koszącego. Zaskoczony mieszkaniec Pstrągówki rzucił się na napastnika, powalając go na ziemię. Jednak dopiero z pomocą członka rodziny udało mu się obezwładnić agresora i utrzymać go do czasu przyjazdu policji - informowali w oficjalnym komunikacie mundurowi.

Mężczyzna trafił do aresztu. Usłyszał zarzuty groźby karalnej i nielegalnego posiadania broni.

Koszenie o 6 rano. Czy tak można?

Czy sąsiad może kosić ogródek o 6 rano? Ewentualnie zabrać się za tę czynność późnym wieczorem, np. po 22? Cisza nocna w Polsce jest pojęciem umownym i może zależeć od wewnętrznych zarządzeń.

Zazwyczaj jednak przyjmuje się, że w Polsce cisza nocna obowiązuje w godzinach 22 - 6 rano. Przepis ten nie doczekał się jednak regulacji w polskim prawie.

W miastach zarządcy osiedli czy urzędy zajmujące się miejską zielenią starają się nie prowadzić prac w niedziele i święta. Koszenie w wielu przypadkach nie rozpoczyna się bladym świtem.

- Mieszkańcy bloków, którym przeszkadzają takie prace, mogą wystąpić do wspólnoty mieszkaniowej lub też do zarządcy o ustalenie regulaminu określającego konkretne godziny, w których można używać kosiarek. Obowiązkiem zarządcy jest dbanie o teren, który mu podlega. Jeśli więc w tym zakresie będzie ograniczony czasowo, może nie zdążyć zrealizować swojego obowiązku utrzymania porządku, a co za tym idzie - narazić się na karę. Dlatego taka prośba może być trudna do spełnienia - podaje serwis Dziennik Prawny.

W jakich godzinach kosić trawnik?

Oto jest pytanie! Skoro koszenie trawnika potrafi wywołać niemałe sąsiedzkie niesnaski, kiedy najlepiej kosić trawnik?

Można to robić o dowolnej porze, ale uwzględniać ciszę nocną, która zazwyczaj trwa od 22 do 6 rano. Warto jednak wziąć pod uwagę to, że kosiarka generuje hałas i w miarę możliwości wstrzymać się z pracami do 8 czy 9 rano. Sąsiedzi z pewnością będą wdzięczni.

Czy jest zakaz koszenia trawy w niedzielę?

Na wsi sprawa może wyglądać nieco inaczej. Jeśli przeszkadza nam poranne koszenie przez sąsiada, pierwszym krokiem powinna być spokojna i rzeczowa rozmowa. Zwróćmy uwagę, że jest ono dla nas uciążliwe i zakłóca spokój. Zapytajmy, czy nie mógłby uruchamiać kosiarki nieco później.

Zdjęcie W jakich godzinach najlepiej kosić trawnik? Nie ma jednej odpowiedzi - warto wziąć pod uwagę to, czy nie będziemy zbytnio przeszkadzać sąsiadom / 123RF/PICSEL

Co zrobić, jeśli rozmowa nie pomoże? Jeśli uważamy, że hałas jest nie do wytrzymania, możemy skierować sprawę do sądu.

Tutaj warto dodać, że w Polsce nie ma przepisów, które zakazują koszenia trawnika w niedzielę. Weekend dla wielu osób to jedyny czas, kiedy mogą wykonać niezbędne prace w ogrodzie, w tym skosić trawnik.

