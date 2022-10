Spis treści: 01 Imię Alojzy - pochodzenie

02 Imię Alojzy - znaczenie

03 Imię Alojzy - numerologia

04 Imię Alojzy dla dziecka

05 Patron Alojzego

06 Zdrobnienia imienia Alojzy

07 Imieniny Alojzego

08 Imię Alojzy - popularność

09 Znane osoby o imieniu Alojzy

Imię Alojzy - pochodzenie

Alojzy to imię męskie używane od XVII wieku. Pochodzi z języka germańskiego. Utworzono je od słowa "alwisi", które w wolnym tłumaczeniu określa się jako "mądry".

Imię Alojzy - znaczenie

Wprawne oko dostrzeże kobietę. Uda ci się od razu? Mężczyzn noszących imię Alojzy cechuje pracowitość, uczciwość i doskonała organizacja czasu. Są życzliwi i lubią ludzi, dlatego posiadają wielu oddanych przyjaciół. Imię Alojzy opisuje również człowieka lojalnego, z poczuciem humoru, zawsze gotowego do pomocy. Ma smykałkę do interesów i umie zarządzać własnym biznesem. Ceni ludzi zaradnych i wiedzących, czego chcą od życia - takie osoby wybiera za współtowarzyszów życia. Uwielbia typowo męskie zainteresowania, lubi podróżować po świecie, ceni sobie dobry film i muzykę. Imię Alojzy oznacza również osobę, która z pozoru wydaje się być twardzielem, a tak naprawdę jest bardzo wrażliwa.

Alojzy w miłości jest stały i nie szuka przelotnych przygód. Lubi kobiety konkretne, a zarazem skromne, inteligentne i towarzyskie. Sam jest wyrozumiałym, temperamentnym partnerem, stara się unikać wszelkich konfliktów w związku. Czasem bywa zazdrośnikiem, najczęściej zwykle negatywne emocje dusi w sobie. Dzięki ogromnym pokładom cierpliwości oraz wrodzonej mądrości Alojzy będzie nie tylko wspaniałym partnerem, ale również ojcem, który okaże dziecku dużo uwagi i ciepła.

Zdjęcie Imię Alojzy opisuje osobę bardzo wrażliwą i oddaną / 123RF/PICSEL

Imię Alojzy - numerologia

Jako numerologiczna ósemka, Alojzy to mężczyzna silny psychicznie. Trudno jest wyprowadzić go z równowagi. W życiu kieruje się swoimi osobistymi przekonaniami, niechętnie zmienia decyzje, które już podjął. Rzadko słucha rad innych, woli uczyć się w życiu na własnych błędach i ponosić konsekwencje porażek. Alojzy ma również skłonności do pracoholizmu.

Preferowane zawody dla Alojzego to te związane są z obrotem gotówki. Doskonale sprawdzi się na stanowisku pracownika banku, lombardu czy dużej korporacji.

Imię Alojzy dla dziecka

Mały Alojzy jest dzieckiem odważnym i pewnym siebie. Wie, czego chce i nie daje się nabrać. Zawsze broni swoich racji, a wszelkie decyzje podejmuje samodzielnie. Nie potrafi także ukrywać gniewu i kłamać. Otwarcie więc wyraża swoje uczucia.

Patron Alojzego

Św. Alojzy Gonzaga - jeden z najmłodszych kanonizowanych jezuitów, obok św. Stanisława Kostki i św. Jana Berchmansa, święty Kościoła katolickiego pochodzący z Włoch. Jest patronem młodzieży, studentów i ministrantów. Jego wspomnienie przypada na 21 czerwca. Zmarł bardzo młodo, bo w wieku zaledwie 23 lat, opiekując się chorymi podczas epidemii dżumy.

Zdrobnienia imienia Alojzy

Najpopularniejsze zdrobnienia tego imienia to: Alojzek, Alojzuś, Aluś, Alojz, Alek, Aliś, Alojek, Lojek, Lojzek, Lolek.

Zdjęcie Ołtarz Św. Alojzego Gonzagi w Bazylice Najświętszego Serca Jezusowego w Zagrzebiu / 123RF/PICSEL

Imieniny Alojzego

Imieniny Alojzego można świętować 12 marca, 11 maja, 14 i 21 czerwca, 24 października, 13 listopada oraz 8 grudnia. Najpopularniejszy termin to jednak 21.06.

Imię Alojzy - popularność

Imię Alojzy nie należy w dzisiejszych czasach do tych popularnych. W roku 2021 nadano je zaledwie pięć razy, a do pierwszej połowy roku 2022 nazwano tak jedynie dwójkę dzieci.

Według statystyk z początku tego roku, imię Alojzy nosi obecnie 30755 Polaków.

Znane osoby o imieniu Alojzy

Alojzy Alth - polski geolog i paleontolog, prawnik, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego

- polski geolog i paleontolog, prawnik, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego Alois Alzheimer - niemiecki lekarz psychiatra, neuropatolog, który jako pierwszy opisał objawy choroby zwanej dziś chorobą Alzheimera

- niemiecki lekarz psychiatra, neuropatolog, który jako pierwszy opisał objawy choroby zwanej dziś chorobą Alzheimera Alojzy Feliński - polski poeta, dramatopisarz, tłumacz oraz historyk i teoretyk literatury

- polski poeta, dramatopisarz, tłumacz oraz historyk i teoretyk literatury Alojzy Gonzaga - święty katolicki

- święty katolicki Alojzy Jarguz - były polski międzynarodowy sędzia piłkarski

- były polski międzynarodowy sędzia piłkarski Alojzy Liguda - polski duchowny katolicki, błogosławiony Kościoła katolickiego

- polski duchowny katolicki, błogosławiony Kościoła katolickiego Alois Lipburger - austriacki skoczek oraz trener narciarski

- austriacki skoczek oraz trener narciarski Alojzy Orione - włoski duchowny katolicki, działacz społeczny i oświatowy, święty Kościoła katolickiego, jest założycielem orionistów

- włoski duchowny katolicki, działacz społeczny i oświatowy, święty Kościoła katolickiego, jest założycielem orionistów Alojzy Pawełek - lekarz, instruktor harcerski i skautowy, jeden z pierwszych harcmistrzów ZHP, autor podręczników skautowych

- lekarz, instruktor harcerski i skautowy, jeden z pierwszych harcmistrzów ZHP, autor podręczników skautowych Alojzy Szymański - polski meliorant, od 1 września 2008 rektor SGGW