Metamorfoza Izabeli Macudzińskiej-Borowiak. Gwiazda walczyła ze zbędnymi kilogramami

Izabelę Macudzińską-Borowiak i jej męża, Patryka Borowiaka fani programu "Królowe życia" poznali, gdy jeszcze nie cieszyli się taką popularnością w Polsce i wiedli o wiele skromniejsze życie, niż obecnie.

Księżna Kate w bezbłędnej stylizacji. Garnitur będzie hitem jesieni Małżeństwo rozwijało swoje biznesy i stało u progu wielkiej kariery, kiedy obecnie tylko odcinają kupony od swojego sukcesu. Para, gdy zaczynała swoją przygodę z programem telewizyjnym, nie była jeszcze małżeństwem.

Wszystko zmieniło się w trakcie trwania show, a sama Izabela Macudzińska postanowiła do ślubu rozprawić się ze zbędnymi kilogramami, które były jej kompleksem.

Instagram Post Rozwiń

I tak na oczach widzów rozpoczęła się spektakularna metamorfoza gwiazdy, która nie tylko bardzo zeszczuplała, to postanowiła jeszcze nieco poprawić swoje rysy twarzy i zmienić styl ubierania się.

Efekty przemiany fani obserwują na jej profilu w mediach społecznościowych od kilku miesięcy i wciąż nie mogą uwierzyć w to, jak ich ulubienica bardzo się zmieniła.

Najwidoczniej Izabeli Macudzińskiej-Borowiak wciąż mało jest zmian w jej wyglądzie, bo tym razem także zaskoczyła fanów nowym zdjęciem, na którym trudno ją poznać.

Fryzura zmienia wygląd człowieka. Izabela z "Królowych życia" doskonale o tym wie

Niekiedy nie trzeba zmieniać zbyt wiele, wystarczy odmieniona fryzura, by poczuć się jak zupełnie inna osoba. Doskonale zdaje sobie z tego sprawę Izabela Macudzińska-Borowiak, która postanowiła zaszaleć z nowymi włosami.

Tym razem metamorfoza jednak nie sięgnęła zbyt daleko i gwiazda nie zdecydowała się na szalone cięcie, czy zmianę kolorów swoich włosów, a postawiła na zakup peruki.

Instagram Post Rozwiń

Celebrytka wybrała cieniowane włosy w kolorze ciepłego blondu i okazało się być to strzałem w dziesiątkę! Izabela Macudzińska-Borowiak w kilka chwil nie przypominała już samej siebie... a Jennifer Lopez! W komentarzach pojawiły się także porównania do polskiej gwiazdy, do Joanny Przetakiewicz.

Fani także nie szczędzili gwieździe komplementów:

"Zdecydowanie twój kolor i forma fryzury!!! Totalnie na TAK, zrób sobie takie cudo u fryzjera i będzie totalny sztos", "W życiu bym nie powiedziała, że to peruka, piękna jak naturalne włosy", "Myślałam, że to Joasia Przetakiewicz".