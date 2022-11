Kwiaty to coś, co jest z nami przez całe życie. Dostajemy je w istotnych dla nas momentach i podczas ważnych uroczystości. Jednak symbolizują one również kruchość ludzkiego życia i są nieodłącznym elementem pogrzebów. Mają stanowić wyraz wdzięczności i szacunku wobec osoby, która odeszła.

Najczęściej wybierane kwiaty na pogrzeby

Szczególne znaczenie kwiaty mają we florystyce pogrzebowej. Są nie tylko ważnym wyrazem pamięci, żalu, ale także stanowią osobiste podziękowanie dla zmarłego. Wśród najczęściej wybieranych kwiatów na pogrzeb są: chryzantemy, lilie, kalie, róże, hortensje i goździki.

Oprócz konkretnych gatunków można też kierować się tym, jakie są najczęściej wybierane kolory kwiatów. Należą do nich kolory, które mają swoją określoną symbolikę:

Fioletowy - symbol żałoby

symbol żałoby Niebieski - symbol tęsknoty

symbol tęsknoty Biały - czystość i niewinność

To, jakie kwiaty na pogrzeb wybieramy, zależeć może również od tego, kogo nimi chcemy pożegnać. Jeśli jest to dziecko, dopasowuje się kolor kwiatów do tego, w jakim wieku zmarło. Małemu dziecku powinno się kupić białe kwiaty na pogrzeb, a im starsze dziecko, tym kolor kwiatów powinien być ciemniejszy. Floryści zalecają wiązanki stworzone z delikatnych kwiatów, kojarzących się z niewinnością dziecka, takich jak: lilie, kalie, konwalie czy margaretki.

Żegnając kobietę, można uwzględnić również jej osobowość i charakter. Osoby o łagodnym uosobieniu powinny być pożegnane wiązankami pogrzebowymi w kolorze żółtym lub czerwonym. Zalecane są goździki albo hortensje, róże, margaretki lub kalie. Dla bardzo młodych kobiet przeznaczone są białe i kremowe róże oraz jasne lilie.

Zmarłego mężczyznę żegna się odcieniami żółtego, czerwonego, pomarańczowego, fioletowego lub niebieskiego. Zaleca się kupno np. czerwony astrów, gerberów, kalii, róż lub żółtych chryzantem.

Czy można brać kwiaty z cmentarza?

Istnieje wiele przesądów dotyczących pogrzebów oraz cmentarzy. Jeden z nich nawiązuje również do kwiatów i sugeruje, aby pod żadnym pozorem nie brać ich z pogrzebu oraz do domu. Zasada ta dotyczy nie tylko kwiatów, które zmarły otrzymał na pogrzebie, ale każdych kwiatów, które znajdują się na cmentarzu. Wierzy się, że należą one już do zmarłego i mogą przynieść pecha.

Podobnie jest w przypadku szarf, których również nie należy zabierać ze sobą do domu po pogrzebie. Co więcej, istnieje przesąd, mówiący o tym, że gdy w dniu pogrzebu jeden z gości przyniesie kwiaty do naszego domu, należy je od razu oddać zmarłemu i położyć na jego grobie, aby uniknąć nieszczęść w przyszłości.

Jak długo po pogrzebie powinny leżeć kwiaty?

Według tradycji i wierzeń kwiaty po pogrzebie muszą leżeć na grobie co najmniej miesiąc. Maksymalnie powinny pozostać na nim 6 tygodni, ponieważ dusza potrzebuje około 42 dni, aby przenieść się w zaświaty.

W związku z tym, że dusza zmarłego pozostaje przez tyle dni jeszcze w naszym świecie, wierzy się, że nie należy dotykać niczego, co należy do niej na cmentarzu, w tym również kwiatów z pogrzebu. Jest to zasada praktykowana przez wiele społeczności.

Kiedy sprzątać kwiaty po pogrzebie?

Powoli jednak odchodzi się już od zwyczaju niedotykania grobu przez 6 tygodni. Wynika to z tego, że kwiaty i wiązanki niszczą się o wiele szybciej niż w 6 tygodni i rodzina zmarłego dbając o miejsce pochówku, usuwa zwiędnięte lub uschnięte kwiaty.

Niektóre firmy pogrzebowe, na życzenie bliskich, zajmują się profesjonalną opieką nad grobem i doglądają go co kilka dni. W razie konieczności usuwają te najbardziej zniszczone wiązanki i kwiaty. Wymieniają również wodę we flakonach i wyrzucają wypalone znicze. Zazwyczaj groby sprzątane są całkowicie po 2-3 tygodniach od dnia pochówku.

Co zrobić z wiązankami z pogrzebu?

Niezależnie od tego, kiedy usuwamy kwiaty i wiązanki po pogrzebie, musimy zwrócić uwagę, aby zrobić to prawidłowo. Przede wszystkim należy sprawdzić, w jakiej kondycji są usuwane przez nas kwiaty, ponieważ od tego zależy sposób ich utylizacji.

Wiele osób nie wie, co zrobić z wiązankami z pogrzebu, gdy zaczynają wysychać lub gnić. Odpady przeznaczone do usunięcia powinny być umieszczane w specjalnie wyznaczonej do tego strefie na cmentarzu. Nie należy pozostawiać ich w innych miejscach, bo nie tylko wpłynie to na wzrost kosztów wywozu śmieci, ale i na środowisko.

Wieńce i kwiaty należy segregować. Należy umieścić je w odpowiednich pojemnikach, które rozstawiane są w kilku miejscach na cmentarzu. Wyrzucając je, weźmy również pod uwagę, czy zawierały elementy sztuczne, czy były w całości naturalne i oddzielmy je od siebie w miarę możliwości.

