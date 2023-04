Kreacja panny młodej zawsze jest dokładnie przemyślana. Chodzi tutaj nie tylko o estetyczny wygląd, ale również o wygodę. Poznaj cenne wskazówki dotyczące wyboru bielizny ślubnej.

Jak dobrać bieliznę ślubną?

Zdjęcie Jaką bieliznę wybrać? / 123RF/PICSEL

Bieliznę ślubną zawsze dobieramy do sukni. Podczas przymiarki kreacji ślubnej wiele salonów wymaga założenia biustonosza, aby odpowiednio uwzględnić objętość piersi. Przy autorskim projekcie stroju również powinnyśmy mieć na uwadze typ bielizny ślubnej.

W składzie bielizny ślubnej kluczowy element stanowi biustonosz, który jest największym wyzwaniem. Przy kreacji zabudowanej jego typ nie powinien stanowić większego problemu. Co z odkrytymi sukniami ślubnymi?

Do odważnej sukni ślubnej z wycięciami idealnie sprawdzą się biustonosze podnoszące biust typu plunge z mostkiem. W przypadku małego rozmiaru piersi zalecamy wybranie biustonosza push - up, który optycznie powiększy biust. Do sukien ślubnych z odkrytymi ramionami najbardziej pasuje bardotka.

Bieliznę ślubną powinnyśmy dobrać odpowiednio pod nasz rozmiar. Najlepszym rozwiązaniem będzie wsparcie braffiterki, która pomoże wybrać konstrukcję biustonosza pod piersi. Przy zakupie bielizny ślubnej przez Internet należy dokładnie zapoznać się z tabelą rozmiarów.

Bielizna ślubna modelująca - body

Bielizna ślubna modelująca ma na celu wyszczuplenie sylwetki tak, aby suknia, szczególnie w typie syrenki idealnie układała się na naszym ciele. Taka bielizna potrafi podkreślić walory sylwetki i ukryć to, co niedoskonałe.

Specjalne body optycznie wyszczuplają talię, kryją wszelkie niedoskonałości w okolicy pasa, a także powiększają biust. Body wyszczuplające mają również odpowiednio wyprofilowane miseczki na piersi, a większość z nich posiada odpinane ramiączka, co sprawdzi się idealnie w sukni ślubnej z odkrytymi ramionami.

Jaki kolor majtek wybrać pod suknię ślubną?

Zdjęcie Majtki z wysokim stanem nie mają dziś nic wspólnego z babciną bielizną Bridget Jones / 123RF/PICSEL

Najlepiej wybrać beżowy kolor majtek pod suknię ślubną. Dlaczego? Bielizna podobna do odcienia naszej skóry idealnie wtapia się pod jasne tkaniny, z których jest wykonana suknia ślubna.

Innym kolorem majtek, który warto wybrać pod suknię ślubną, jest róż lub krem. Te dwa kolory również stają się niewidoczne pod suknią ślubną, idealnie współgrają z jasnymi tkaninami. Co z bielą? Biała bielizna ślubna jest większym wyzwaniem, dlatego nie zalecamy jej wyboru. Biel występuje w różnych odcieniach i może dojść do sytuacji, gdzie majtki będą odznaczać się od tonu sukni ślubnej.

Bielizna ślubna - przesądy

Przesądy ślubne dotyczą przygotowania do ślubu, samej ceremonii zaślubin, przyjęcia weselnego, strojów, a nawet bielizny ślubnej panny młodej. Popularnym przesądem, który wywodzi się z angielskiej tradycji jest założenie niebieskiej podwiązki. Przyozdobienie nią uda ma zapewnić wierność i płodność przyszłego męża.

Innym przesądem związanym z bielizną ślubną jest zaszycie w majtkach lub w biustonoszu okrucha chleba albo odrobiny cukru. Wykonanie tej czynności ma zapewnić dobrobyt w przyszłym małżeństwie.