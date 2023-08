Alimenty to temat wzbudzający ogromne emocje. Okazuje się, że nie tylko wśród "zwykłych" ludzi, ale i u bajecznie bogatych gwiazd Hollywood. Wydawać by się mogło, że środki mają nieograniczone i kwestia łożenia na własne dzieci nie powinna być problemem. Tymczasem batalie sądowe w Fabryce Snów potrafią być bardzo zaciekłe. Jak się skończyło kilka z najsłynniejszych?

Zdjęcie Kevin Costner, Christine Baumgartner / AXELLE WOUSSEN / East News

Aktor Costner jest obecnie w trakcie rozwodowej batalii ze swoją byłą żoną, Christine Baumgartner, a niedawne orzeczenie sędziego zdecydowało o wysokości alimentów, jakie gwiazdor będzie musiał płacić. 68-letniemu Costnerowi przyjdzie co miesiąc przelewać 129 755 dolarów. Kwota podobno znacznie przekracza to, co gwiazdor początkowo zaproponował swojej żonie.

Koszty opieki zdrowotnej dla trójki ich dzieci, Caydena (16 lat), Hayesa (14 lat) i Grace (13 lat), zostaną podzielone równo między parę. Podobnie jak opłaty za szkołę prywatną i inne wydatki pozalekcyjne.



Zdjęcie Halle Berry / 123RF/PICSEL

Halle Berry ma córkę Nahlę ze swoim byłym partnerem Gabrielem Aubry. Para rozstała się w 2010 roku i walczyła o opiekę nad dzieckiem. Aktorka płaciła Gabrielowi 16 000 dolarów miesięcznie alimentów na Nahlę od 2014 roku, a także zaległe płatności w wysokości 115 000 $ i pokrywała koszty czesnego córki. W 2014 roku Halle złożyła dokumenty sądowe, prosząc sędziego o zmniejszenie kwoty, którą płaciła Gabrielowi i podobno chciała, aby suma spadła z 16 000 do 3 800 dolarów miesięcznie.

Dokument przedłożony sądowi przez aktorkę i jej prawnika w tym czasie rzekomo stwierdzał: "Nie ma prawa, nie ma logiki, która mówi, że zdrowy, aktywny mężczyzna może po prostu żyć z alimentów, które płaci mu matka jego dziecka tylko dlatego, że jest bogatsza".



Zdjęcie Tom Cruise, Katie Holmes / Hahn Lionel/ABACA/ / East News

Tom Cruise i Katie Holmes rozwiedli się w 2012 roku, po sześciu latach małżeństwa. Mają jedną córkę, Suri Cruise, która ma teraz 17 lat. Po rozwodzie Katie otrzymała pełną opiekę nad córką i obecnie mieszkają razem w Nowym Jorku. Chociaż Tom zgodził się płacić swojej byłej żonie 400 000 dolarów rocznie rocznie alimentów, dopóki Suri nie skończy 18 lat, nie był z nią publicznie widziany od 2012 roku. Tom podobno zgodził się również zapłacić za rachunki medyczne i dentystyczne Suri, ubezpieczenie i edukację.

Zdjęcie Britney Spears / Instagram

Piosenkarka Britney była żoną Kevina Federline'a w latach 2004-2007. W 2008 roku gwiazda straciła wyłączną opiekę nad dziećmi (Prestonem, obecnie 17-letnim, i Jaydenem, dziś 16-letnim), po załamaniu, po którym została oddana pod opiekę ojca. "US Weekly" poinformował, że Britney płaciła Kevinowi 20 000 dolarów miesięcznie alimentów. W 2018 r. kwota ta została zwiększona do 35 tys. miesięcznie.



