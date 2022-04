Wojciech Glanc - od brzuchomówcy do jasnowidza. Wizjoner dzieli się z fanami swoimi przepowiedniami

Wojciech Glanc przypadł do gustu publiczności jako brzuchomówca w programie "Mam Talent". Tam ze swoją lalą Eustachym, bawił widzów show do łez.

Co przepowiedział Nikola Tesla? Geniusz, który znał przyszłość

Głośna przepowiednia z Ukrainy. Mówi o przyszłości kraju

Proroczy list z 1969 roku. Napisała go 11-latka

"Nagła śmierć pierwszego bohatera". Co zobaczył Nostradamus? Wziął też udział w 2. edycji "Big Brothera", która była emitowana jesienią 2001 roku. Ale nie został zwykłym celebrytą, a jasnowidzem.

Po latach rozśmieszania ludzi, Wojciech Glanc nieco zmienił kierunek swojej kariery i poszedł bardziej drogą wytyczoną przez Krzysztofa Jackowskiego, niż zabawnego komika.

Wojciech Glanc, który sam nazywa siebie jasnowidzem, regularnie, podobnie jak Jackowski, dzieli się z fanami swoimi wizjami dotyczącymi losów Polski i całego świata.

Instagram Post

Wojciech Glanc często porusza temat wojny w Ukrainie. Tym razem zobaczył w swoich wizjach atak atomowy

Oczywiście najczęściej poruszanym obecnie tematem we wszelkich wizjach jest wojna w Ukrainie. Również i Wojciech Glanc wypowiedział się już na ten temat i szerzy dalsze wizje tego, co wydarzy się w najbliższej przyszłości u naszych wschodnich sąsiadów.

Reklama

Najnowsza przepowiednia Wojciecha Glanca napawa strachem nie tylko jego fanów, ale także i jego samego. Dotyczyć ma ona dramatu, który ma nastąpić w maju w Ukrainie i ma związek z użyciem broni atomowej.

"Oby to był psikus świata metafizycznego, tego wszechświata, który podsyła mi informacje (...). Wyobraźcie sobie, że idzie pewnego rodzaju pochód, parada, naprawdę pokiereszowanych ludzi po rudej pustyni, jakby pogorzelisku (...). Czuć dym, czuć smród (...). Na przodzie idzie pięć postaci, każdy wygląda jak Putin (...). To jest pochód pierwszomajowy (...) tylko to święto jest w tym momencie czymś zupełnie innym, niż powinno być" - opisuje swoją wizję Wojciech Glanc.

To właśnie dalszy opis tego, co zobaczył w swojej proroczej wizji Glanc, napawa wiele osób strachem i niedowierzaniem:

"Zaraz za nimi widzę pojazd z potężną rakietą (...). Za nimi jest pogorzelisko i to już jest blisko polskiej granicy (...). Gdzieś z tyłu, ale naprawdę taki maluteńki obrazeczek, widzę ten grzyb atomowy, gdzieś tam z tyłu (...) jakby gdzieś tam coś zostało zrzucone (...), jakby część Europy w tym momencie już nie była do zamieszkania, a ci ludzie podążali tam, gdzie jeszcze żyć można, zostawiając za sobą zgliszcza. Oni w ogóle wyglądają tak naprawdę jak chorzy po chorobach popromiennych" - straszy Wojciech Glanc.

Trudno spokojnie przejść obok tych słów jasnowidza i wszyscy, łącznie z nim samym, mają nadzieję, że wizja ta się nie ziści.

***

Zobacz również:

Jeśli nie możesz otworzyć domu, otwórz serce

"Rodzina zadzwoniła o 6 rano. Wszyscy płakaliśmy". Reakcje Ukraińców na wojnę

Jak rozmawiać z dzieckiem o wojnie?