Wróżka Aida o końcówce października i pierwszych dniach listopada

Jesteśmy w ważnym momencie, jesteśmy zawieszeni pomiędzy dwoma światami: przeszłością i przyszłością Aida Kosjan-Przybysz

Zaczęła swojego live’a wróżka Aida w niedzielę 31 października. Kobieta podczas transmisji na żywo, zwróciła uwagę, że początek listopada to wyjątkowo ważny czas, w którym wyjątkowo zbliżamy się do świata zmarłych. Jasnowidza stwierdza, że drzwi pomiędzy tymi światami stoją otworem:

Wierzę w to, że wrota są otwarte całe czas, to są nasze emocje, pozytywne emocje, bo o osobach, które odeszły, trzeba wspominać z uśmiechem Aida Kosjan-Przybysz

Po czym zwraca uwagę, że często w swoim gabinecie spotyka ludzi, którzy kłócą się ze zmarłymi. Kobieta podsumowuje to:

Wiecie, że to jest kłótnia ze samym sobą, bo już nie z nimi. Aida Kosjan-Przybysz

Zobacz również: Krzysztof Jackowski alarmuje. Wskazał konkretną część Polski! "Najgorsze przed nami"

Reklama

Zanieś kwiaty na cmentarz, ale nawet zapałki z niego nie przynoś

Jednocześnie Aida Kosjan-Przybysz podczas całej transmisji kilkukrotnie podkreśla, że to, co przede wszystkim należy zrobić w dzień Wszystkich Świętych i w Zaduszki to wybaczyć zmarłym, nawet jeśli nas skrzywdzili, bo ciężar złości i nienawiści do zmarłych tak naprawdę obciąża jedynie żywych.

Wróżka Aida radzi, aby na groby bliskich oraz tych, którym chcemy wybaczyć, zanieść kwiaty, są one podobno doskonałym łącznikiem pomiędzy światami. Jednocześnie nie wolno przynosić z cmentarza absolutnie niczego. Aida Kosjan-Przybysz zauważa, że zostawia tam nawet zapałki, by nie wracać z nimi do domu.

Jednocześnie o zapalaniu zniczy jasnowidzka napisał dziś, tj. 1 listopada, że jest to światło w oknie pomiędzy dwoma światami.



Instagram Post Rozwiń

Zobacz również: Dlaczego nie można nic przynosić z cmentarza

Utrzymywanie relacji ze zmarłymi

Wróżka Aida mówi, że utrzymywanie relacji z bliskimi zmarłymi jest ważne, bo mają oni wpływ na nasze życie. Zarówno poprzez opiekę, którą nad nami roztaczają, jak i przez obecność w nas samych:

Ważne jest pamiętać, skąd jesteśmy. Poczuć swoje korzenie. Poczuć moc naszych przodków za naszymi plecami. To jest bardzo ważne, żebyśmy pamiętali, że nie jesteśmy sami. Zawsze powtarzam, że w naszych oczach są spojrzenia nie tylko nasze własne, ale również spojrzenia naszych przodków: ich traumy, ich talenty, ich radości Aida Kosjan-Przybysz

Zobacz również: Wróżka Aida: Przewidywała losy Polski. Dziś ma kolejne przesłanie



Gdy nie masz grobu, na który możesz iść

Wróżka Aida opowiada także o sytuacjach ludzi, którzy nie mogą pomodlić się na grobach bliskich zmarłych, którzy odeszli. Kobieta porusza dwie kwestie: zagranicznego pobytu bądź nieodnalezionego ciała.

W pierwszym przypadku podaje przykład swojej matki, która na rodzinnym grobie rodziny męża Aidy rozsypała ziemię z grobu ojca wróżki. Dzięki temu idąc na mogiłę, modli się także zarówno za rodzinę zięcia, jak i za swojego męża. Wróżka Aida podkreśla, że takie rozwiązanie jest możliwe, bo obydwa drzewa rodzinne splotły wnuki.

Druga sytuacja to taka, w której nie odnaleziono ciała, nie ma więc mogiły. Może ona dotykać ofiar drugiej wojny światowej, ale nie tylko. W takie sytuacji wróżka radzi odnaleźć opuszczony grób, w którym pochowano osobę o tym samym imieniu, co nasz bliski zmarły, którego miejscach pochówku nie znamy.



Innego zdania jest badacz zjawisk paranormlanych, który w wywiadzie dla Interii przestrzega przed modlitwą na cudzych grobach. Dowiesz się więcej z artykułu " Nie módl się na cudzych grobach. "Błąkająca dusza będzie chciała się najeść naszym życiem ".