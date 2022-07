Przyjaźń ze sobą jest warunkiem do bycia szczęśliwym. Tylko ona zaprosi do Twojego życia prawdziwych przyjaciół. Narzędzia, którymi budujesz szczęście, to miłość, spokój i koncentracja na byciu tu i teraz, to słyszenie siebie. Bądź swoim przyjacielem teraz, w tej chwili. Jeżeli cierpisz, pędź do siebie na sygnale z miłością, bo miłość do siebie to jasność umysłu, to antena nadająca program szczęścia