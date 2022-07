Księżyc w nowiu przynosi zmiany. Największe tym czterem znakom zodiaku

Niech najbliższe dni będą dla ciebie przypomnieniem, że twoje prawdziwe "ja" nie zmienia się ot tak. Całe życie stajesz się tym, kim jesteś, pracujesz na to codziennie. Dlatego przyjrzyj się sobie, zatrzymaj na chwilę i pomyśl - jaki jestem, kim jestem? Nie oszukuj się, dobrze na tym wyjdziesz. Poczucie pewności siebie to coś najważniejszego i będziesz to mieć, jeśli tylko otworzysz się sam na siebie. Wykorzystaj dobrze czas nowiu w Lwie, stań w świetle reflektorów. Jeśli nie ty, to kto?

Byk

Twój dom i życie rodzinne - to dziedziny, w których możesz spodziewać się nowego otwarcia podczas lipcowego nowiu. Prywatne życie przyniesie ci wiele powodów do dumy, wysuniesz się też w domowej hierarchii na pozycję lidera. 28 lipca może się okazać, że wkraczasz na nową ścieżkę. Tak czy inaczej, poczujesz siłę, by stanąć w świetle reflektorów i zaakceptowania uwagi tłumów, na którą zasługujesz.

Reklama

Zobacz też: Znaki zodiaku, które najbardziej kochają samych siebie

Zdjęcie Nów Księżyca w Bliźniętach już dzisiaj. Co to oznacza dla twojego znaku zodiaku? / 123RF/PICSEL

Lew

Ten nów księżyca będzie dla ciebie przełomowy. Znajdziesz w sobie siłę, żeby pokazać prawdziwą twarz. Poczujesz przypływ pewności siebie, dlatego jeśli jest coś, o czym od dawna marzysz, ale odkładasz na bliżej nieokreśloną przyszłość, zrób to teraz. Siedzisz teraz na miejscu kierowcy, opinie innych zostaw daleko z tyłu. To czas na podejmowanie decyzji, dotyczących własnego szczęścia. Znasz się najlepiej, a ten nów oświetli ci odpowiednią ścieżkę rozwoju.

Skorpion

Zyskasz mnóstwo uwagi i rozgłosu. 28 lipca to idealny dzień, aby uruchomić projekt, nad którym długo pracowałeś, lub ruszyć z całkiem nowym przedsięwzięciem. Jako ktoś, kto ma tendencję do bycia dość skrytym, początkowo będziesz się czuć nieswojo i niechętnie będziesz wychylać głowę ze swojej skorupy i stawać w centrum uwagi. Ale zasługujesz na uznanie, pamiętaj o tym. Twoja ciężka praca powinna być doceniania.

Wodnik

Priorytetem powinny być teraz dla ciebie relacje. Lipcowy nów księżyca to dla ciebie czas, w którym uwagę powinieneś przekierować na związki. Choć czujesz się nieswojo i nie masz zbyt dużo śmiałości, teraz poczujesz wiatr w żaglach i uda ci się otworzyć i pozytywnie pomyśleć o samym sobie. Ważne, żebyś czuł się widziany i doceniany. Ludzie w twoim życiu są teraz bardziej skłonni do okazania ci uznania, więc nie bój się go przyjąć.

Czytaj też:

Najseksowniejsze znaki zodiaku. Naprawdę trudno się im oprzeć

Znaki zodiaku, które nie wybaczą ci zdrady. Nigdy