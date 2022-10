Spis treści: 01 Akcja "Znicz" 2022

Wybierasz się na cmentarz samochodem? Uważaj, bo może cię to kosztować nawet 5 tys. zł kary. Kierowcy w dniu Wszystkich Świętych (i nie tylko) powinni mieć się na baczności. Jak co roku rusza policyjna akcja "Znicz", która potrwa od 28 października do 2 listopada.

Mundurowi pojawią się w okolicach cmentarzy, gdzie będą pilnować bezpieczeństwa osób odwiedzających groby. Patrole policji szczególnie będą się skupiały na kierowcach, którzy nie stosują się do przepisów i jadą z nadmierną prędkością. Za niektóre wykroczenia grozi nawet 5 tys. zł mandatu i 15 punktów karnych.

Akcja "Znicz" 2022

Zdjęcie W tym roku również odbędzie się policyjna akcja "Znicz" / Stanislaw Bielski/REPORTER / East News

1 listopada zbliża się wielkimi krokami. Tego dnia obchodzimy w Polsce uroczystość Wszystkich Świętych. Już pod koniec października na polskich drogach pojawia się wiele policyjnych patroli. Nie bez powodu - to wtedy zazwyczaj rusza policyjna akcja "Znicz". Jej celem jest przede wszystkim czuwanie nad bezpieczeństwem osób odwiedzających groby. Funkcjonariusze policji sprawdzają również, czy kierowcy dostosowują się do obowiązujących przepisów.

Mundurowych można się spodziewać przede wszystkim w pobliżu cmentarzy. Będą zwracali szczególną uwagę, czy prowadzący pojazdy przestrzegają ograniczeń prędkości i przepisów ruchu drogowego.

Jedziesz na cmentarz? Może cię to kosztować nawet 5 tys. zł kary

Zdjęcie Za drogowe przewinienia można naprawdę słono zapłacić / Artur BARBAROWSKI/East News / East News

We wrześniu 2022 roku wszedł w życie nowy taryfikator mandatów i zasada "recydywy". Jeśli kierowca po pierwszym złamaniu przepisów powtórzy swoje przewinienie w ciągu kolejnych dwóch lat, za drugim razem grzywna będzie liczona dwa razy. Dlatego też w ramach akcji "Znicz" można otrzymać dotkliwe kary.

Za przekroczenie prędkości dopuszczalnej o 71 km/h i więcej można otrzymać 2500 zł lub 5000 zł mandatu w przypadku recydywy. Oprócz tego, na konto kierowcy zostanie dopisanych 15 punktów karnych. Taką liczbę punktów karnych otrzymasz również m.in. za nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na przejściu czy wyprzedzanie na przejściach dla pieszych.

Wszystkich Świętych. Oto nowy taryfikator mandatów

Zdjęcie We wrześniu 2022 roku wszedł w życie nowy taryfikator mandatów i zasada „recydywy”. / Piotr Kamionka/ REPORTER / East News

Nim ruszymy w drogę, sprawdźmy jak obecnie wygląda taryfikator mandatów, który obowiązuje od 17 września 2022 roku. Oto kary, jakie można dostać za przekraczanie prędkości:

przekroczenie prędkości o 31 - 40 km/h: mandat: 800 złotych, recydywa: 1600 złotych;

przekroczenie prędkości o 41 - 50 km/h: mandat: 1000 złotych, recydywa 2000 złotych;

przekroczenie prędkości o 51 - 60 km/h: mandat: 1500 złotych, recydywa: 3000 złotych,

przekroczenie prędkości o 61 - 70 km/h: mandat: 2000 złotych, recydywa: 4000 złotych,

przekroczenie prędkości o 71 km/h i więcej: mandat 2500 złotych, recydywa: 5000 złotych.

Nowy taryfikator mandatów. Podwójne grzywny w przypadku recydywy

To nie koniec, bo podwójne grzywny w przypadku recydywy grożą również za inne wykroczenia. Oto i one:

nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na przejściu: mandat - 1500 złotych, recydywa - 3000 złotych,

wyprzedzanie pomimo zakazu: mandat - 1000 zł, recydywa - 2000 zł,

nieostrożność, spowodowanie zagrożenia w ruchu drogowym, w wyniku którego został poszkodowany pieszy czy rowerzysta: mandat - 1500 złotych, recydywa - 3000 złotych,

omijanie pojazdu, który zatrzymał się, aby ustąpić pierwszeństwa pieszemu: mandat - 1500 złotych, recydywa - 3000 złotych,

wjechanie na przejazd kolejowy przy czerwonym świetle sygnalizatora: mandat - 2000 złotych, recydywa - 4000 złotych;

prowadzenie pojazdu po spożyciu alkoholu lub środka odurzającego: mandat - 2500 złotych, recydywa - 5000 złotych.

