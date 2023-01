Zobacz również: Był najdroższym prezentem ślubnym, zostały tylko ruiny. Wyspa skrywa pewien sekret

"Pijane" ptaki - co trzeba zrobić?

Jemiołuszki - podobnie jak wiele innych ptaków, zimą lubią zjadać sfermentowane owoce jarzębiny czy ostrokrzewu. Alkohol powstaje w nich podczas pierwszych mrozów.

To właśnie wtedy rozkładowi do cukrów prostych ulega skrobia. Z kolei gdy nadchodzi odwilż, do owoców mogą się przedostawać zarodniki drożdży, które wzmacniają fermentację.

Jemiołuszki uwielbiają raczyć się takimi owocami. Po ich spożyciu mają problemy m.in. z koordynacją ruchów w trakcie latania. Zdarza się, że stan upojenia nie pozwala im nawet latać czy chodzić. Efekty można zobaczyć na zdjęciu, które obiegło sieć.

Jeśli trafimy na "pijane" ptaki, warto zabrać je w bezpieczne miejsce. Możemy wykorzystać kartonowe pudełko z otworami, w którym dojdą do siebie. Po kilku godzinach jemiołuszki będą zapewne gotowe do tego, by wrócić do swojej ptasiej rzeczywistości.

Jemiołuszka - wygląd, cechy charakterystyczne

Zdjęcie Jemiołuszka lubi lubią zjadać sfermentowane owoce jarzębiny czy ostrokrzewu / Piotr Kamionka/ REPORTER / East News

Jemiołuszka to pastelowo ubarwiony ptak wielkości szpaka. Ma zaostrzone skrzydła i krótki ogon. Łatwo rozpoznać go po charakterystycznym, szarobrązowym upierzeniu z czubem. Na jego skrzydłach widnieją białe paseczki, a końcówka ogona jest żółta.

W okresie przelotów "odwiedza" polskie miasta w dużych stadach. Jemiołuszkę często można spotkać w trakcie żerowania na jemiole i jarzębinie. Łatwo poznać ją po dźwięcznym, świergolącym głosie.

