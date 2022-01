Joan MacDonald rozpoczęła swoją przygodę ze sportem pięć lat temu - była wtedy otyłą i schorowaną 70-latką. Cierpiała na wysokie ciśnienie krwi, refluks żołądkowy, zapalenie stawów i czuła, że z każdym rokiem uchodzi z niej coraz więcej życia. Postanowiła zmienić dietę i skorzystać z pomocy swojej córki, trenerki personalnej. Tak rozpoczęła się jedna z najbardziej spektakularnych metamorfoz w sieci.



Joan zmieniła swój sposób odżywiania na bardziej przemyślany i regularny. Spożywała pięć posiłków dziennie, spała osiem godzin, zaczęła przyjmować suplementy i medytować. Najważniejsze były jednak regularne treningi!



Instagram Post

Reklama

75-latka przeszła spektakularną metamorfozę. Wygląda jak trenerka fitness!

Joan MacDonald miała sporo szczęścia - jej córka, trenerka personalna przygotowała dla niej plan treningowy, który szybko zaczął przynosić pierwsze efekty. Każdy dzień seniorka zaczynała od porannego cardio, by później skupić się na treningu siłowym (ciężary dźwigała nawet pięć razy w tygodniu!), jeździła na rowerze i ćwiczyła jogę. Dwa dni w tygodniu Joan poświęcała na regenerację - spacerowała wtedy po plaży, spędzała czas z bliskimi i czytała.



Instagram Post

Nie bez znaczenia były także dieta. Joan przyznaje, że jej bilans kaloryczny był dokładnie przemyślany i wyliczony - najstarsza fitnesska świata przyjmowała codziennie 150 gramów białka, 165 gramów węglowodanów i 50 gramów tłuszczu.

Dietetyczny i treningowy plan Joan szybko zaczął przynosić pierwsze efekty. Seniorka chudła, budując jednocześnie masę mięśniową, nabrała sprawności, a przy tym energii do działania. Pokochała aktywność fizyczną i postanowiła, że swoją metamorfozą podzieli się z ludźmi na całym świecie. Miała nadzieję, że zachęci inne kobiety do zmiany stylu życia, a co za tym idzie do poprawy stanu zdrowia i samopoczucia.



- Z każdym mijającym rokiem jestem coraz bardziej zakochana w tym fitnessowym stylu życia i na zawsze wdzięczna kobiecie, którą byłam po lewej stronie, która w końcu zdecydowała się przeciwstawić nawykom i mentalności, które jej nie służyły, oraz zmienić się - napisała na Instagramie, pod zdjęciem przedstawiającym jej spektakularną metamorfozę.

Instagram Post

Dziś Joan MacDonald faktycznie inspiruje kobiety na całym świecie, udowadniając, że nigdy nie jest za późno na zmianę swojego życia. Zobaczcie, czego dokonała ta pełna energii 75-latka!

Instagram Post

Instagram Post

Instagram Post

Instagram Post

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Burek sam nie poprosi o pomoc": Apel Renaty Przemyk INTERIA.PL

***

Zobacz również:

Powiększyła usta mimo przeciwskazań. Teraz ostrzega innych!

Modelka zarzuca firmie erotycznej kradzież wizerunku. Poszło o lalkę!