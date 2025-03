Wypłaty trzynastych emerytur ruszą już w kwietniu. Osoby uprawnione do otrzymania dodatkowych pieniędzy dostaną je wraz ze swoim regularnym świadczeniem. Wobec tego wypłata powinna nastąpić we wtorek 1 kwietnia, w piątek 4 kwietnia (w przypadku osób otrzymujących emerytury 5 i 6 dnia miesiąca – wtedy wypada weekend), w czwartek 10 kwietnia, we wtorek 15 kwietnia, w piątek 18 kwietnia (w przypadku osób otrzymujących emerytury 20 kwietnia – wówczas wypada Wielkanoc) oraz w piątek 25 kwietnia.