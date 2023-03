Ustawa z dnia 7 października 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców wprowadza wiele ułatwień, związanych również z wycinką drzew przez osoby prywatne. Nadal jednak w wielu przypadkach wymagane jest uzyskanie stosownego pozwolenia , by usunąć drzewo ze swojej posesji. Jak je uzyskać? Kiedy wystarczy tylko zgłoszenie?

Czy można wycinać drzewa bez pozwolenia?

W ogrodzie zawsze jest wiele pracy, choć dokładna jej ilość uzależniona jest od liczby i rodzaju uprawianych roślin . Pielęgnować trzeba nie tylko krzewy czy kwiaty, ale też drzewa. Usuwanie tych starych czy uszkodzonych wydaje się każdemu właścicielowi ogrodu zmianą konieczną. Warto jednak pamiętać, że jest to nieodwracalna ingerencja w ekosystem, którego duże drzewo jest istotną częścią. O każdej takiej ingerencji trzeba poinformować urząd miasta lub gminy.

Wycinanie drzew wiąże się z obowiązkiem zgłoszenia tego faktu do odpowiedniego urzędu. Niektóre drzewa można jednak wyciąć bez pozwolenia, podczas gdy inne wymagają uzyskania zgody. Kiedy wycinać drzewa? Przez większość część roku jest to zabronione z uwagi na obowiązujący okres lęgowy wielu gatunków ptaków. Drzewa możemy wycinać wyłącznie między 15 października a 2 lutego.

Pozwolenie na wycinkę drzewa – kiedy jest potrzebne i jak je zdobyć?

Jakie drzewa można wycinać bez pozwolenia, a kiedy jest ono konieczne? Zgodnie z obowiązującymi przepisami, zgoda na wycięcie drzewa nie jest potrzebna, jeśli na wysokości 5 cm od ziemi obwód pnia nie przekracza:

80 cm dla topoli, wierzby, klonu srebrzystego i klonu jesionolistnego,

dla topoli, wierzby, klonu srebrzystego i klonu jesionolistnego, 65 cm dla kasztanowca zwyczajnego, platana klonolistnego i robinii akacjowej,

dla kasztanowca zwyczajnego, platana klonolistnego i robinii akacjowej, 50 cm dla pozostałych gatunków drzew.

Być może obowiązujące limity wkrótce się zmienią. Pewne zmiany w przepisach związanych z wycinką drzew już zostały bowiem wprowadzone. Od dnia 27 stycznia 2023 roku wnioski o wycinkę drzew można złożyć nie tylko bezpośrednio w urzędzie lub za pośrednictwem poczty, lecz również online. To duże ułatwienie dla wielu osób. Kolejną kwestią, która ma uprościć procedurę, jest ujednolicenie wzorów wniosków w całej Polsce. Dotąd to gminy decydowały, co powinno się w nich znaleźć. Teraz każdy może pobrać potrzebny wniosek ze strony Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

Warto wiedzieć, że nie potrzebujemy też zgłoszenia ani zezwolenia, gdy chcemy pozbyć się krzewów czy drzew owocowych , chyba że rosną one na terenach zielonych (na przykład na bulwarach) albo na terenie nieruchomości lub jej części, wpisanej do rejestru zabytków. Nie potrzebujemy też zezwolenia, gdy chcemy usunąć drzewa lub krzewy należące do gatunków obcych, jak na przykład bożodrzew gruczołowaty.

Zdjęcie Czy można wyciąć drzewa na swojej działce? W zdecydowanej większości przypadków tak, choć najpierw trzeba to zgłosić lub wystąpić o pozwolenie na podobną wycinkę. / 123RF/PICSEL

Jaka jest kara za wycięcie drzewa bez zezwolenia?

Wycinanie drzew na działce nie zawsze wiąże się z koniecznością uzyskania stosownego pozwolenia. Zdarza się jednak, że zgłoszenie usunięcia drzewa czy krzewu spotkało się z odmową. Wówczas właściciel musi złożyć wniosek o pozwolenie na wycinkę. Co w sytuacji, gdy właściciel działki nie dopełni formalności i wytnie drzewo bez dokonania zgłoszenia czy uzyskania pozwolenia, choć powinien o to wystąpić? Prawo przewiduje wówczas kary.

Warto znać przepisy dotyczące wycinki drzew. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta wymierza administracyjną karę pieniężną także za:

zniszczenie drzewa lub krzewu,

jego uszkodzenie spowodowane wykonywaniem prac w obrębie korony drzewa,

usunięcie drzewa lub krzewu bez zgody posiadacza nieruchomości.

Jakiej wysokości są to kary? Zwykle wysokość grzywny równa jest wysokości dwukrotnej opłaty za usunięcie drzewa zgodnie z przepisami. Uszkodzenie drzewa spowodowane wykonywaniem prac w obrębie korony wiąże się zaś z karą, która równa jest wysokości opłaty za usunięcie drzewa, pomnożonej przez 0,6.

Nielegalna wycinka drzew na cudzej działce oczywiście również jest zabroniona. Samowolne wycięcie drzew z cudzej działki może się wiązać z odpowiedzialnością cywilną, na podstawie art. 415 Kodeksu cywilnego. Poszkodowany może zażądać od sprawcy odszkodowania.

