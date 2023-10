Kate ikoną stylu. Stylizacje księżnej cieszą się zainteresowaniem

Życie i styl Księżna Kate zaskoczyła wyborem garnituru na ważne wydarzenie. Zdumiewające Księżna Kate nie może narzekać na brak sympatii. Cieszy się nią od lat, a do tego niemal na każdym kroku słyszy przychylne komentarze na swój temat. Brytyjczycy widzą w niej przyszłą królową i nie kryją, że sprawdzi się w tej roli wręcz idealnie. Nie da się ukryć, że każde publiczne wystąpienie księżnej jest oceniane. Nie tylko pod względem zachowania, ale także stylizacji. Dla wielu jest tak dużą inspiracją, że ubrania, które zakłada, sprzedają się w ekspresowym tempie.

Żona Williama idealnie dobiera stylizacje do okazji, a także godzi je z protokołem i etykietą. Często stawia na eleganckie garnitury oraz sukienki za kolano. Co więcej, nie są to jedynie ubrania od najlepszych projektantów. Kate uwielbia sieciówki i pokazuje, że żeby wyglądać zachwycająco, nie trzeba wydawać fortuny.

Zdjęcie Księżna Kate 4 października odwiedziła społeczność ukraińską / Chris Jackson/WPA Pool/Shutterstock / East News

Księżna Kate w swetrowej kamizelce. Tak wystylizowała hit tego sezonu

4 października Kate odwiedziła społeczność ukraińską. Razem z wolontariuszami pomagała pakować paczki, które następnie zostaną wysłane do Ukrainy.

Ku zdziwieniu wszystkich księżna tego dnia zrezygnowała z eleganckiej marynarki, a zamiast niej na białą koszulę zapinaną na guziki założyła szarą, swetrową kamizelkę. Zestawiła ją ze spodniami odznaczającymi się prostą nogawką w tym samym kolorze. Do tego dobrała czółenka na obcasie, a całość prezentowała się zjawiskowo.

Swetrowe kamizelki królowały już w zeszłym roku. Wszystko wskazuje na to, że tej jesieni i zimy będzie podobnie. Sprawdzają się podczas wielu okazji. Można je stylizować podobnie jak księżna Kate, czyli w eleganckim wydaniu, ale nic nie stoi na przeszkodzie, by dobierać do nich luźniejsze elementy garderoby i tworzyć casualowe outfity.

